Carlos Herrera te enseña a preparar su receta de migas de pan

Carlos Herrera se ha puesto el delantal para preparar unas migas de pan delante de la cámara. El comunicador explica los dos tipos de migas que existen: las de harina y las de pan. “En Almería se hacen indistintamente sobre todo cuando hay un día de lluvia o de cielos tapados”, asegura. La receta, que Herrera explica paso a paso en el vídeo que encabeza esta información, tienen un “único problema”, según él, y es que “hay que prepararlas con tiempo”.

Ingredientes para hacer unas migas de pan

Los ingredientes necesarios para cocinar las migas de pan de Carlos Herrera son:

Migas de pan duro

Tocino veteado

Ajos

Pimientos verdes

Chorizo

Sal y pimienta

Será conveniente humedecer el pan duro de los últimos días en las horas previas y desmigarlo. El conductor de ‘Herrera en COPE’ añade unos dientes de ajo “bien picado” para que vayan tomando sabor mientras reposan.

Antes de ponerse con las migas, es preciso cocinar los condimentos. En una sartén se calienta aceite. Cuando está a una temperatura adecuada, se empieza a cocer el tocino. Mientras tanto, se chafan los ajos para que no revienten por el calor. Tras aplastarlos, se añaden a la sartén.

“La clave es tener paciencia y seguir removiéndolas, con paciencia y con constancia”

Cuando los ajos ya están un poco cocidos, es el momento de echar los pimientos verdes. A discreción del cocinero, se puede incorporar un poco más de aceite. Cuando se haya alcanzado el punto justo de cocción, se apaga el fuego, se escurren estos condimentos y se conserva el aceite caliente en la sartén.

Paralelamente, habremos echado los pequeños fragmentos de pan en una olla, junto a un poco de chorizo picante crudo, que se irá cociendo a la vez que las migas. Y se aprovecha el aceite caliente de la sartén para ir añadiéndolo a cucharadas a la olla de las migas mientras se van revolviendo poco a poco.

La paciencia, el secreto de unas migas perfectas

“La clave es tener paciencia y seguir removiéndolas, con paciencia y con constancia, a la vez que se va añadiendo aceite para evitar que las migas se frían”, aconseja Herrera. También es preciso echar sal y pimienta a la olla, según las preferencias de cada uno. Y, cuando las migas están en su punto, es el momento de verter en el recipiente el tocino, el pimiento y los ajos que hemos cocinado previamente.

Herrera no tiene dudas sobre la bebida con la que acompañar estas migas: un buen vino. No te pierdas las recomendaciones enológicas del comunicador en el vídeo. “Después de mucho darle, de mucho renover”, el conductor de ‘Herrera en COPE’ presenta ante la cámara el resultado final de su receta de migas de pan. “Me alegro mucho de saludaros y viva el Betis”, se despide el periodista.