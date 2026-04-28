La revolución del acero comienza en Linares

La innovación industrial tiene acento jiennense. La empresa MELTIO, con sede en Linares (Jaén), se sitúa desde el inicio en el corazón del proyecto internacional SUMMSEED, una ambiciosa iniciativa que busca transformar la producción de acero para la minería y la industria pesada mediante impresión 3D metálica. Junto a grandes compañías del sector como SANDVIK, referente en soluciones para minería, y SIDENOR, fabricante de acero, además del centro universitario CIM de la Universidad Politécnica de Cataluña · BarcelonaTech (UPC), esta alianza marca un hito al desarrollar, por primera vez desde España, aceros sostenibles adaptados a procesos industriales avanzados.

SUMMSEED —acrónimo de «SUstainable Medium Manganese StEEls» (aceros sostenibles con contenido medio de manganeso)— está financiado por el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (RFCS) y se centra en diseñar nuevas aleaciones capaces de responder a las exigencias reales de la industria. Su objetivo es claro: reducir el impacto ambiental sin sacrificar rendimiento, coste ni calidad.

MELTIO participa en SUMMSEED, un proyecto europeo para fabricar acero más eficiente con tecnología 3D

En este ecosistema, cada socio desempeña un papel clave. MELTIO aporta su tecnología de fabricación aditiva metálica mediante hilo y láser, esencial para la reparación y fabricación eficiente de componentes; SIDENOR lidera la producción industrial del nuevo acero y su validación; mientras que SANDVIK se encarga de llevar estos avances al terreno real, desarrollando demostradores y aplicaciones en entornos mineros exigentes.

El proyecto apuesta por un enfoque integral que abarca toda la cadena de valor, desde el diseño de la aleación hasta su validación en condiciones reales. Este proceso conecta la producción de materia prima, la fundición y la fabricación mediante deposición de energía dirigida (DED) con rigurosos ensayos microestructurales, mecánicos y caracterizaciones avanzadas, incluso mediante sincrotrón.

La innovación clave reside en el desarrollo de un acero con contenido medio de manganeso que promete superar el rendimiento de los aceros Hadfield tradicionales, especialmente en condiciones de carga baja y media. Además, permitirá una producción más eficiente al reducir el uso de elementos críticos y facilitar la reutilización de componentes al final de su vida útil, impulsando así un modelo industrial más circular.

SUMMSEED no se queda en el laboratorio. El proyecto contempla ensayos en plantas piloto y pruebas reales con componentes industriales, como trituradoras de cono, sentando las bases de un ecosistema de acero de bajas emisiones que alarga la vida útil de piezas de alto valor.

El proyecto contempla ensayos en plantas piloto y pruebas reales con componentes industriales

Pere Barriobero Vila, coordinador del proyecto en la UPC, subraya el impacto de esta innovación: «se espera que este novedoso material ofrezca un rendimiento de servicio mejorado con respecto a los aceros Hadfield utilizados actualmente, lo que permitirá una producción más sostenible al reducir los elementos de aleación y la reutilización de piezas al final de su vida útil. Mediante la adaptación de aleaciones tanto para la fundición como para la remanufacturación por deposición de energía dirigida (DED), el proyecto pretende sustituir los aceros Hadfield tradicionales por calidades más ligeras y rentables que ofrezcan alta resistencia, tenacidad y resistencia al desgaste, al tiempo que se reducen las emisiones de CO₂ y el uso de materias primas críticas. Desde la fundición hasta la reparación mediante DED, el proyecto permite un proceso circular completo que prolonga la vida útil de los componentes y minimiza el desperdicio de material y el impacto medioambiental».

Más allá del desarrollo tecnológico, SUMMSEED busca acelerar la adopción industrial de estos nuevos materiales mediante directrices prácticas, ensayos en condiciones reales y colaboración directa con empresas. También aportará información clave para reguladores y organismos de normalización, contribuyendo a definir estándares que impulsen el uso de aceros sostenibles.

Con MELTIO como protagonista desde Linares y una sólida red europea de colaboración, este proyecto sitúa a España en la vanguardia de la transformación industrial hacia un modelo más limpio, eficiente y competitivo.