Zancadas solidarias en Jaén: 545 participantes corren contra el Alzheimer

La IX Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén reunió el pasado 17 de abril a 545 participantes y logró recaudar un total de 2.900 euros, sumando inscripciones y aportaciones a la ‘fila 0’. Esta cantidad se destinará íntegramente a la Federación de Alzheimer de Jaén.

La prueba, que combinó deporte y compromiso social, fue organizada por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable y el Vicerrectorado de Estudiantes, con la dirección técnica del Servicio de Deportes de la UJA y el apoyo del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén. El recorrido, de 5.600 metros, tuvo salida y meta en el campo de fútbol-rugby de la institución, discurriendo por el Campus Las Lagunillas y sus alrededores.

En el ámbito deportivo, la jornada dejó resultados destacados. En la categoría absoluta masculina, el joven Rafael Jesús Sánchez Castro, de tan solo 15 años, se alzó con la victoria, seguido por Raúl Labella Romero y José Javier López Delgado. En la categoría absoluta femenina, el triunfo fue para Eva María León García, deportista del programa PADUAN de la UJA, acompañada en el podio por Elsa Valero Oya, segunda, y Marta Barragán Cañizares, tercera.

En la categoría de Estudiantes, Francisco José Torres Cobo, también deportista PADUAN de la UJA, obtuvo el primer puesto en masculino, seguido por Guillermo Egea Perea y Aran Zafra Suárez-Valera, mientras que en femenino la victoria fue para Almudena Rojas Ruiz, con María Herrero Sánchez y Macarena Sola Montilla en segunda y tercera posición, respectivamente.

En la categoría de Comunidad Universitaria (PDI/PTGAS), Miguel Ángel Gómez Casero Fuentes se proclamó campeón en masculino, por delante de Francisco García Reguera y Diego Manuel Martínez Gila; en femenino, Rocío Gallego Rodríguez logró el primer puesto, seguida de Elvira Castillo García y María Teresa Martín Valdivia.

Por último, en la categoría infantil (menores de 15 años), Arturo Ruiz González, Isidro Granados Sarrión y Álvaro Trujillo Hidalgo ocuparon las tres primeras posiciones masculinas, mientras que Alicia Amate Rodríguez y Ángela Rodríguez Molina fueron primera y segunda en la clasificación femenina.