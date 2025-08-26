Regreso a niveles prepandemia: Más de 45.000 turistas visitan la provincia de Jaén en julio

Buenas noticias para la provincia. Jaén recibió un total de 45.927 turistas durante el mes de julio, lo que supone un crecimiento del 2,6% respecto a 2024 y un incremento aún mayor, del 9,32%, si se compara con el mismo mes de 2019, superando así los niveles prepandemia.

Los datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), han sido valorados de forma muy positiva por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, quien ha destacado que estas cifras “demuestran la buena gestión turística de la Junta de Andalucía, situando a la provincia como un destino seguro y atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales”.

El informe refleja un aumento tanto en visitantes españoles como extranjeros, lo que supone un respiro para el sector turístico de interior. En concreto, las pernoctaciones internacionales alcanzaron las 10.127, un 2% más que en 2024, consolidando la tendencia al alza de Jaén en el mercado extranjero.

Por su parte, el número de viajeros nacionales se situó en 72.256, con una estancia media de 1,79 noches y un grado de ocupación por habitación que sube ligeramente hasta el 36,28%.

Naturaleza, cultura y gastronomía

Durante este mes de verano, los turistas han mostrado especial interés por los parques naturales de la provincia de Jaén, así como por el turismo cultural. Entre los enclaves más visitados destacan el Conjunto Arqueológico de Cástulo y el yacimiento íbero de Puente Tablas, dos de las grandes joyas históricas al aire libre de la provincia.

Ayala ha subrayado que la cultura, la gastronomía y la naturaleza son los principales reclamos de Jaén, factores que explican el crecimiento sostenido en el número de visitantes.

En el acumulado del año, la provincia ha recibido 332.343 viajeros en los primeros siete meses de 2025, lo que supone un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo de 2024. Estos datos consolidan a Jaén como uno de los destinos de interior más atractivos de Andalucía para disfrutar de su patrimonio histórico, su oferta natural y su reconocida gastronomía.