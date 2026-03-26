El Trail Fuente de la Peña une deporte y solidaridad en un recorrido por los emblemas de Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha presentado la octava edición del CxM Trail Solidario IES Fuente de la Peña, una prueba que se celebrará el próximo domingo 19 de abril a beneficio de la asociación “Asdefav, una esperanza para Celia”. En la presentación, la concejala de Deportes, Beatriz López, ha expresado su deseo de, como mínimo, igualar la cifra de 700 corredores del año pasado. El evento, organizado por el instituto con el apoyo de diversas instituciones, busca fomentar la solidaridad y dar visibilidad al entorno natural y turístico de Jaén.

López, ha subrayado la importancia del evento más allá de la competición. “Hablamos de un evento que no es solo una carrera, sino una experiencia única que combina deporte, naturaleza, patrimonio y, sobre todo, identidad jiennense porque si hay un entorno que representa lo que somos, es precisamente este: la Fuente de la Peña, nuestro pulmón verde”, ha señalado. López también ha destacado la implicación de la comunidad educativa y las administraciones en este proyecto para la ciudad.

Hablamos de un evento que no es solo una carrera, sino una experiencia única" Beatriz López

Modalidades e inscripciones

La prueba ofrece cuatro modalidades: Trail Largo (22 km), Trail Corto (11 km), Senderismo (11 km) y una Ruta Inclusiva (5 km). Las inscripciones permanecen abiertas en la web www.time2run.es hasta el jueves 16 de abril a las 14:00 horas. Los precios varían entre 10 y 23 euros según la modalidad y si el atleta está federado en la FAM. Además, se ha habilitado un dorsal cero de 10 euros para quienes deseen colaborar sin participar en la carrera.

Un recorrido por los emblemas de Jaén

Todas las rutas comenzarán en la Plaza de Santa María y discurrirán por parajes de la Sierra Sur de Jaén, como el Parque Periurbano del Neveral y la Sierra de Jabalcuz, finalizando en las instalaciones del instituto. Los participantes disfrutarán de vistas panorámicas de la ciudad y su patrimonio, incluyendo la Catedral, el Castillo de Santa Catalina y la Cresta del Diablo. La salida del trail largo será a las 9:00 h, seguida de la ruta inclusiva a las 9:30 h, el trail corto a las 10:00 h y el senderismo a las 10:05 h.

La organización ha establecido diversas categorías, desde cadete hasta veteranos, incluyendo premios para la comunidad educativa y de diversidad funcional. Los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina recibirán trofeos y tarjetas regalo de Decathlon por valor de 100, 50 y 25 euros. Los dorsales podrán recogerse el viernes 17 y sábado 18 de abril en Decathlon Jaén, así como el mismo día de la prueba en la zona de salida.