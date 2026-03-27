Confirmado: Buen tiempo para toda la Semana Santa de Jaén

El meteorólogo Antonio Delgado ha confirmado este Viernes de Dolores la esperada predicción meteorológica para la Semana Santa de Jaén 2026. Según ha avanzado a COPE Jaén, "no hay ningún riesgo de lluvia para ningún día", una estabilidad que no se recordaba en mucho tiempo y que garantiza una celebración sin sobresaltos meteorológicos.

No hay ningún riesgo de lluvia para ningún día" Antonio Delgado Meteorólogo

De un Domingo de Ramos fresco al calor

La semana comenzará con un Domingo de Ramos algo fresco y ventoso. Se esperan temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 4 o 5 grados, acompañadas de un viento moderado que podría alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Sin embargo, a partir del lunes, el tiempo mejorará notablemente. Las temperaturas irán subiendo progresivamente hasta alcanzar unos agradables 22 grados de máxima y 10 de mínima, mientras que el viento dejará de ser un factor a tener en cuenta en el resto de la semana.

Semana santa plena, sin tener que preocuparnos del tiempo" Antonio Delgado

En resumen, la provincia se prepara para vivir una "Semana Santa plena", en palabras de Delgado, donde la única preocupación meteorológica será el ambiente fresco del primer día. Una noticia excelente para las cofradías y los jiennenses.

semana santa histórica sin preocupación del tiempo

La Semana Santa de Jaén de este 2026 será histórica por la primera salida procesional de la Hermandad de la Sentencia. El próximo Lunes Santo, las calles de Jaén abrirán su corazón para que esta joven cofradía recorra cada rincón desde el colegio Jesús María. Este Viernes de Dolores, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia ya espera sobre su paso procesional, después de ser trasladado este jueves desde la parroquia de San Eufrasio.

Así pues, se dibuja una Semana Santa de ilusión y aires renovados en Jaén, donde varias cofradías presentan varias novedades de relevancia. Por ejemplo, la Hermandad de la Sagrada Lanzada, que salió a las calles de Jaén por primera vez el pasado año, en este 2026 estrena una nueva imagen en su paso procesional: la imagen de Santa María Magdalena, que acompañará al Señor de las Aguas, a María Santísima Reina de los Ángeles, y Longinos.

Es uno de los muchos estrenos que tendrá esta Semana Santa de 2026 de la capital, que suspira por volver a encontrarse con el Señor y María Santísima en las calles jiennenses.