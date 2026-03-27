AGENDA COFRADE FIN DE SEMANA: Besapiés al Cristo de San Agustín, Favores, Buena Muerte, besamanos a la Virgen del Amor y el Trabajo, Vía Crucis del Rescate, Paciencia y Despojado

La procesiones infantiles han sido las protagonistas de los días previos a la Semana Santa. El Colegio de las Angustias, los del Ave María o las Mercedarías han organizado comitivas que se convierten en auténticas escuelas de cofrades.

27 de marzo, viernes de dolores

Hasta la 20 h. Parroquia de San Juan de Letrán. Besapié al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Besamano a Nuestra Señora del Amor y del Trabajo. Al término de la Función Principal de las 20 horas. Subida al paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Parr. San Juan de Letrán

Hasta las 21h. Convento Santo Ángel Custodio. Besapié al Santísimo Cristo de San Agustín.

Hasta 21 h. Parroquia de San Cecilio. Besapiés al Santísimo Cristo de los Favores.

20 h. Iglesia Imperial de San Matías. Vía Crucis Nuestro Padre Jesús de la Paciencia.

20.30 h. Patio del Convento de las Comendadoras de Santiago. Misa de Indulgencias y ofrenda floral de flores blancas para María Santísima de la Amargura Coronada.

20.30 h. Parroquia de San Emilio. Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. Itinerario: Maestro Lecuona, Pintor Zuloaga, Agustina de Aragón, Chueca, Marqués de Mondéjar, Mulhacén, Agustina de Aragón, Ziríes, Ribera del Genil, Músico José Ayala Canto.

21h. Parroquia de Santa María Magdalena. Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús del Rescate. Itinerario: Puentezuelas, Jardines, San Miguel Alta, Moral de la Magdalena, Casillas de Prats (Parroquia Gracia), Jardines, Seminario, Obispo Hurtado, (Siervas del Evangelio), Puentezuelas, Magdalena.

28 de marzo, sábado de pasión

00:00h. Casa de Hermandad de Jesús Despojado. Subida al paso / entronización de Jesús Despojado.

13:00 h. Campo del Príncipe, a los pies del Cristo de los Favores. Último concierto del Ciclo “Sones para el Realejo” a cargo de la Banda y Unidad de Música Ángeles Granada.

17h. Parroquia de San Cecilio. Procesión infantil Santísimo Cristo de los Favores.

18h. Monasterio de la Concepción. Vía Crucis conventual.

19.30h. Iglesia Imperial de San Matías. Pregón XLVI la Hermandad de Jesús de la Paciencia. Orador: Carlos Acal Romero.

21h. Convento Santo Ángel Custodio. Subida al paso del Santísimo Cristo de San Agustín.