Evacúan a 165 pasajeros de un tren de Rodalies tras caerle un árbol encima en Girona

La tarde de este viernes se ha convertido en una odisea para los [165 pasajeros] de un tren de la línea R11 de Rodalies. Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado sobre el convoy a su paso por Sant Jordi Desvalls (Gironès), obligando a una parada de emergencia en plena vía y desatando una compleja operación de evacuación. Afortunadamente, y pese a la aparatosidad del suceso, no se han registrado heridos entre el pasaje ni el personal de a bordo, según han confirmado fuentes de Renfe. El incidente ha activado un amplio dispositivo de emergencias y ha provocado un importante caos en la movilidad ferroviaria de la región, obligando a cortar la circulación y a establecer rutas alternativas para los viajeros afectados.

Una evacuación ordenada en plena vía

El suceso ha tenido lugar alrededor de las cuatro y media de la tarde, cuando el tren, que cubría el trayecto habitual de la R11, ha visto su marcha interrumpida de forma abrupta. El árbol ha caído sobre la parte superior de uno de los vagones, pero la estructura del convoy ha resistido el impacto sin mayores consecuencias para los ocupantes. Inmediatamente, se ha activado el protocolo de emergencia, y hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos d'Esquadra, que han sido los encargados de coordinar el desalojo de los pasajeros. La operación de evacuación ha comenzado pasadas las cuatro y media y ha finalizado con éxito en apenas veinte minutos, una muestra de la eficiencia y la calma con la que han actuado tanto los equipos de emergencia como los propios viajeros.

Una vez fuera del tren, los 165 pasajeros han sido acompañados a pie por los propios agentes a lo largo de las vías hasta un punto seguro y cercano a la carretera. En ese lugar, la compañía ferroviaria Renfe ya había dispuesto varios autobuses para recoger a los afectados y trasladarlos a sus destinos. Aunque el susto ha sido considerable, el hecho de que no haya habido daños personales ha supuesto un gran alivio para todos los presentes. La colaboración de los viajeros, que han seguido en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad, ha sido fundamental para garantizar que el desalojo se completara sin incidentes adicionales y de la forma más ágil posible.

Caos en la movilidad y plan alternativo

La consecuencia más inmediata del accidente ha sido la interrupción total del servicio ferroviario en el tramo comprendido entre Flaçà y Figueres. Este corte afecta de lleno a las líneas R11 y RG1, dos de las más transitadas de la red de Rodalies en Girona, lo que ha generado una notable afectación en la movilidad de la zona. Para minimizar las molestias, Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para cubrir el trayecto interrumpido, aunque la propia compañía ha advertido de que los tiempos de viaje podrían verse incrementados de forma significativa. De este modo, los trenes de las líneas R11 y RG1 circulan con normalidad entre Barcelona y Flaçà, por un lado, y entre Figueres y Portbou, por el otro, pero el enlace entre ambas localidades queda supeditado a los autobuses habilitados.

Tren de Rodalies

Para facilitar la movilidad de los viajeros de Larga Distancia, Renfe también ha programado servicios especiales de Avant. Se ha habilitado un tren con salida desde Barcelona Sants a las 17:30 horas, con paradas programadas en Girona a las 18:00 y en Figueres Vilafant a las 18:24. En sentido contrario, otro convoy del mismo tipo ha salido de Figueres Vilafant a las 19:00 horas, con paradas en Girona a las 19:16 y llegada a Barcelona Sants a las 19:52. Estas medidas buscan ofrecer una alternativa más rápida a los pasajeros que necesitan desplazarse entre estas ciudades clave mientras la línea principal permanece cortada.

Sin previsión para el restablecimiento

Mientras los pasajeros eran reubicados, un completo equipo de técnicos de Adif y Renfe se ha desplazado al punto exacto de la incidencia para comenzar las labores de evaluación y reparación. Su tarea es doble: por un lado, deben valorar los daños sufridos tanto por el tren como por la infraestructura, especialmente la catenaria y las vías, y, por otro, deben coordinar la retirada del árbol caído, una operación que puede ser compleja. En paralelo, Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan de emergencias Ferrocat, un protocolo que se pone en marcha ante incidentes graves en la red ferroviaria para garantizar la coordinación de todos los cuerpos de seguridad y emergencias implicados.

Por el momento, la mayor incógnita es cuándo podrá restablecerse la circulación con normalidad. Fuentes oficiales han comunicado que no hay una previsión clara sobre la hora a la que la línea podría volver a estar operativa. La prioridad actual es garantizar la seguridad, retirar el árbol y reparar cualquier desperfecto en la infraestructura antes de permitir que los trenes vuelvan a circular. Esta situación anticipa una tarde y noche complicadas para la movilidad ferroviaria en Girona, por lo que se recomienda a los viajeros que consulten las actualizaciones del servicio antes de desplazarse.