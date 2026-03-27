Frodo, sobre su sequía goleadora: "Sé que tengo la confianza del equipo, y con eso me vale"

El delantero del Extremadura Frodo ha comparecido en la rueda de prensa previa al crucial partido de liga de este domingo a las 17 horas contra la Deportiva Minera. El encuentro, que se disputará en el estadio Francisco de la Hera, es clave para las aspiraciones del equipo, que con 47 puntos busca superar a un rival directo que es segundo con 50.

Frodo ha asegurado que el equipo está preparado y con la moral alta. "Cada vez estamos mejor físicamente, trabajamos como bestias", ha afirmado el jugador. A pesar de que ha reconocido que al equipo le "está costando más" fuera de casa, se ha mostrado seguro de la victoria este fin de semana: "Estoy seguro que con la afición y con todo lo que hemos entrenado esta semana, vamos a sacar los 3 puntos".

Trabajamos como bestias" Frodo Delantero del CD Extremadura

A nivel personal, el delantero ha hablado abiertamente sobre su racha sin ver portería, ya que solo ha marcado tres goles esta temporada. "Es cierto que igual no estoy teniendo las ocasiones que me gustaría tener, pero sé que va a llegar el momento y estoy preparado para ello", ha confesado. Pese a ello, siente el respaldo del vestuario y del cuerpo técnico: "Yo sé que tengo la confianza del equipo, y con eso me vale".

Frodo ha insistido en que su principal objetivo es que su acierto sirva para sumar victorias. "Tengo muchas ganas y, más que nada, que mis goles van a hacer que el equipo gane", ha sentenciado. El delantero ha admitido que "en los últimos años está costando a los delanteros aquí hacer goles", pero ha destacado que su receta es el esfuerzo: "Lo que estoy haciendo es trabajar, no me pueden achacar nada a eso".

Mis goles van a hacer que el equipo gane" Frodo Delantero del CD Extremadura

Un rival con "mucha calidad"

Respecto a la Deportiva Minera, Frodo ha advertido del potencial del adversario. Aunque pueda parecer un equipo "sin mucho nombre", ha destacado que "tiene muchos jugadores con mucha calidad". Ha añadido que, en general, "casi todos los equipos tienen muchísimos jugadores buenos" en la categoría, por lo que el Extremadura se centrará en "hacer nuestro partido y sacar los tres puntos".

Finalmente, el delantero ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda al estadio a animar al equipo. Ha recalcado la importancia de su apoyo, asegurando que el domingo jugarán "con 12". "Que nos vengan a apoyar, que creo que va a ser un partido muy bonito, y necesitamos los tres puntos para pasar a la Minera", ha concluido.