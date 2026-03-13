De “no había ná” a cinco estrellas Michelin: la gran revolución gastronómica de Jaén

La gastronomía de la provincia de Jaén vuelve a situarse en el foco nacional tras el reconocimiento obtenido por el documental “Decían que aquí no había ná”, que ha sido galardonado en la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga. La cinta, patrocinada por la Diputación Provincial de Jaén, retrata la revolución culinaria que ha vivido el territorio en los últimos años gracias al talento de cinco chefs que han conseguido una estrella Michelin para sus restaurantes.

Los establecimientos protagonistas de esta historia son Bagá, Dama Juana, Malak, Radis y Vandelvira, que han colocado a Jaén en el mapa de la alta cocina española.

El documental muestra precisamente esa conexión entre territorio, producto y talento

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, que asistió a la gala y a la proyección del largometraje, subrayó el valor de este reconocimiento para la promoción del territorio.

“Este premio otorga aún más proyección nacional e internacional a un documental que es un extraordinario vehículo de promoción de nuestra provincia y de su oferta gastronómica”, destacó.

Cinco chefs que han cambiado el relato gastronómico de Jaén

El documental tiene como hilo conductor a los cocineros Pedro Sánchez, Juan Aceituno, Juanjo Mesa, Javier Jurado y Juan Carlos García, que representan una nueva generación de profesionales que han apostado por su tierra, por el producto local y por una cocina profundamente ligada a la identidad jiennense.

Los establecimientos protagonistas de esta historia son Bagá, Dama Juana, Malak, Radis y Vandelvira

Dirigido por Jorge Fernández Mayoral, con textos del escritor Antonio Muñoz Molina y la participación de la compañía de danza contemporánea Marcat Dance, el largometraje plantea un recorrido emocional por una provincia que ha transformado su relación con la cocina.

“Estos cinco chefs son los abanderados de un amplio grupo de cocineros y cocineras que están impulsando el reconocimiento de la gastronomía jiennense”, argumenta Reyes.

Una cocina que nace de la tierra

La proyección del documental en el festival permitió además mostrar al público algunos de los productos agroalimentarios de la provincia. Los asistentes pudieron degustar elaboraciones realizadas con alimentos del sello Degusta Jaén y con aceites de oliva virgen extra de la selección Jaén Selección.

Tapas elaboradas por Pedro Sánchez y Juan Carlos García, junto a propuestas culinarias de Juanjo Mesa, Juan Aceituno y Javier Jurado, sirvieron para trasladar al público el sabor de una provincia que hoy vive uno de sus momentos más brillantes.

El documental muestra precisamente esa conexión entre territorio, producto y talento, una combinación que ha permitido que la gastronomía jiennense gane cada vez más prestigio dentro y fuera de España.

Un relato que demuestra que, frente a la antigua frase que da título a la película, hoy Jaén tiene mucho que contar… y mucho que saborear.