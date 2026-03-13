La medicina estética se une a la oncología en la recuperación de pacientes oncológicos en Burgos: 'verte bien para sentirte mejor'

La nueva sede de la Asociación contra el Cáncer ha acogido unas jornadas centradas en el bienestar del paciente oncológico que han reunido a entre 70 y 90 personas. El encuentro ha servido para abordar la importancia de la medicina estética, el ejercicio físico y el apoyo emocional antes, durante y después de los tratamientos, con un enfoque positivo centrado en la curación y el autocuidado.

Verte bien para sentirte mejor

Las charlas comenzaron tratando los cambios cutáneos y de los tejidos tras los tratamientos. Posteriormente, una mesa redonda ha contado con la participación de pacientes, el doctor Juan Francisco Lorenzo y la doctora Manuela Sánchez Cañete. En ella se ha debatido sobre la imagen corporal y la identidad tras el cáncer, destacando, como ha explicado la doctora en medicina estética Pilar San Martín, "lo importante que es verte bien para sentirte mejor".

La jornada del sábado también ha incluido una charla sobre equilibrio emocional a cargo de la coach Margaret Garrido y una ponencia de la doctora Juana Dentell que ha aclarado dudas sobre pseudoterapias y pseudociencia en el paciente oncológico. Como cierre del día, la psicóloga Victoria Hernando y una formadora de cuencos tibetanos ofrecieron un taller práctico de autocuidado y reconexión corporal.

El ejercicio como parte del tratamiento

Uno de los bloques se ha centrado en la importancia del ejercicio físico como parte fundamental del tratamiento oncológico. Los educadores físico deportivos Carlos Izquierdo y Enrique Pérez, de la empresa Actis, junto a Francisco Torrut de la Fundación Guapo, han explicado cómo el movimiento adaptado influye en disminuir los efectos secundarios y ayuda a recuperar la confianza corporal.

Un enfoque multidisciplinar para la recuperación

El domingo, las ponencias continuaron con una charla sobre el linfedema y la fisioterapia oncológica, además de talleres de movimiento consciente y respiración. Pilar San Martín subraya que la medicina estética no es solo belleza, sino que ayuda a preparar la piel antes de los tratamientos, a cuidar los efectos secundarios durante el proceso y a recuperar las secuelas después.

San Martín ha querido hacer hincapié en la importancia de un trabajo multidisciplinar. "Tenemos esteticistas, fisioterapeutas, educadores físico deportivos, psicólogos, que todos unidos y haciendo las cosas bien y con unos protocolos y unas pautas comunes, pues podemos ayudar a mejorar la vida del paciente oncológico", ha señalado la doctora.

La experta ha concluido con una invitación a futuras ediciones, abiertas a todo el público, y un mensaje para los pacientes que dudan en asistir. "No hablamos de enfermedad, hablamos al revés, de curación, de cuidados, de quererse, de verse bien", ha afirmado, insistiendo en la idea de que "cuidarse también es salud".