Vox ve próximo el acuerdo de gobierno en Extremadura: "Se está acercando el momento en el que podamos firmar"

La Junta de Extremadura ha aprobado de manera consensuada con Vox un decreto ley para garantizar que la administración regional pueda seguir funcionando con normalidad durante el actual periodo de interinidad. El líder de Vox en la región, Óscar Fernández Calle, ha presentado este consenso como la prueba de que un acuerdo de gobierno definitivo está cada día más cerca.

La negociación silenciosa como clave

Fernández Calle ha destacado que este primer acuerdo se ha alcanzado en tiempo récord gracias a un cambio en la forma de negociar. Para el líder de Vox, la clave del éxito ha sido la discreción y la ausencia de injerencias exteriores. "Cuando se negocia de manera silenciosa, los acuerdos llegan, y los acuerdos llegan de manera fácil", ha afirmado.

Cuando se negocia de manera silenciosa, los acuerdos llegan, y los acuerdos llegan de manera fácil"

Primero el qué, último el quién

El dirigente de Vox se ha mostrado convencido de que el acuerdo está cada día más cerca y ha recordado el orden de prioridades de su formación. "Para nosotros lo primero es el qué, qué vamos a hacer; lo segundo es cómo lo vamos a hacer y cuándo; y lo último es quién lo va a hacer", ha detallado, insistiendo en la necesidad de un calendario para las medidas.

Para nosotros lo primero es el qué, qué vamos a hacer, y lo último es quién lo va a hacer"

Finalmente, Fernández Calle ha descartado por completo la repetición electoral, una opción que, según ha dicho, nunca han querido. "Los extremeños ya han pagado un error de la señora Guardiola, que fue la convocatoria de elecciones, y no tienen que pagar ni mucho menos un segundo error", ha sentenciado, a pesar de que unos nuevos comicios, ha dicho, "quizá nos beneficiaría".