El obispo de Jaén propone al Beato Lolo como patrón de los periodistas españoles

El Obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico Martínez, ha compartido su deseo de que el Beato Lolo sea declarado patrón de los periodistas españoles. La propuesta ha tenido lugar durante la asamblea de delegados diocesanos de medios de comunicación social, que ha reunido en Jaén a más de medio centenar de responsables de comunicación de las iglesias en España.

El encuentro, organizado por la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, ha tenido como hilo conductor la figura del periodista Manuel Lozano Garrido, el 'Beato Lolo'. Durante tres días, los asistentes han podido profundizar en su labor periodística y conocer la Diócesis del Santo Reino a través de su cultura, patrimonio y gastronomía.

La periodista y profesora María Solano, experta en la biografía de Manuel Lozano Garrido, ha sido la encargada de abrir las ponencias técnicas. Solano ha descrito a un periodista que, pese a una enfermedad degenerativa que lo dejó ciego y en silla de ruedas, "no perdió nunca la alegría ni la esperanza". Ha destacado además que hoy Lolo habría sido un gran "influencer" por su capacidad para contrastar fuentes y ejercer un periodismo desde la denuncia profética y el compromiso ético.

Por su parte, el portavoz de la Diócesis de Málaga, Antonio Moreno, ha abordado los retos de la Inteligencia Artificial para los profesionales de la comunicación. Moreno ha señalado que estas herramientas pueden servir para acercar la fe a los fieles y optimizar la comunicación pastoral, pero ha recordado que "la inteligencia artificial puede ayudarnos, pero siempre debe estar al servicio de la persona". También ha advertido que "el reto no es tener innovación digital, sino guiarla y ser conscientes de su carácter ambivalente".

La asamblea ha incluido una emotiva visita a Linares, donde los participantes han recorrido la Casa Museo del Beato Lolo. Allí han conocido de cerca su legado, su máquina de escribir y su silla de ruedas, emocionando a los periodistas presentes. La jornada también ha servido para presentar experiencias diocesanas de Córdoba, Santiago de Compostela y Jaén.

Durante el encuentro, directores de publicaciones como Alfa y Omega, Omnes y Vida Nueva han debatido sobre la cobertura de futuros eventos eclesiales, como la próxima visita del Papa a España. En este contexto, la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, ha enviado un mensaje animando a los delegados a "participar como narradores" desde sus diócesis.

El momento central de las jornadas ha tenido lugar en la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, bajo cuyo altar mayor reposan los restos del Beato Lolo. Durante la homilía de la Eucaristía, el Obispo de Jaén compartió su anhelo: "Que el Beato Lolo pueda declararse patrón de los periodistas españoles". Además, ha animado a los presentes a seguir pidiendo su intercesión para alcanzar la canonización.

El programa también ha llevado a los comunicadores a Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad, para seguir las huellas de San Juan de la Cruz en su año jubilar. La visita ha incluido lugares emblemáticos como la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares y el lugar donde reposan las reliquias del santo.

Un testigo luminoso para el periodismo

Las intensas jornadas de encuentro, formación y convivencia han permitido a los comunicadores de la Iglesia compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos del periodismo actual. La figura del Beato Lolo, un periodista que ejerció su labor desde la fragilidad, sigue inspirando a quienes buscan "contar el mundo con mirada limpia, corazón creyente y una inquebrantable pasión por la verdad".