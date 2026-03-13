COPE
David Mella podría pasar por el quirófano por su lesión de rodilla

El Deportivo explica en un comunicado que el jugador viajará a Madrid para someterse a una nueva evaluación médica

Mella celebra el segundo gol del Deportivo

Deportes COPE Coruña

Coruña - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Deportivo ha emitido un comunicado esta mañana sobre el estado de David Mella, en el que explica lo siguiente: 

"El jugador del RC Deportivo David Mella viajará en los próximos días a Madrid para someterse a una nueva evaluación médica de la lesión en la rodilla izquierda sufrida el pasado domingo, en el encuentro ante el Granada CF disputado en ABANCA-RIAZOR".

EL ALCANCE PODRÍA SER MAYOR

El comunicado oficial del club herculino continúa con la siguiente explicación: "Las primeras pruebas realizadas el pasado lunes 9 de marzo confirmaron que el futbolista presentaba un edema óseo en su rodilla izquierda. No obstante, una segunda exploración ha revelado que el alcance de la lesión podría ser mayor.

Por este motivo, David Mella será valorado en Madrid por el doctor Manuel Leyes. Tras dicha evaluación, se determinará el tratamiento a seguir y si el jugador debe someterse a una intervención quirúrgica". 

