Jaén reivindica su potencial en la entrega de los Premios de la Provincia

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha presidido la entrega de los XII Premios de la Provincia de Jaén, un acto en el que ha reivindicado las virtudes del territorio. Reyes ha subrayado que Jaén “tiene un potencial que nos hemos empezado a creer”. En el evento han sido distinguidos el jurista Baltasar Garzón, el grupo Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior.

Tiene un potencial que nos hemos empezado a creer"

Un futuro prometedor

Reyes ha asegurado que “estamos viviendo el momento de Jaén”, destacando la evolución positiva de la provincia en los últimos años. Este progreso se refleja en indicadores como el crecimiento de las exportaciones y el avance en sectores clave como el aceite de oliva, el plástico y la industria agroalimentaria. “Hemos dejado atrás el lamento y hemos comenzado a creer en nosotros mismos”, ha afirmado.

El presidente ha expresado su confianza en el futuro gracias a proyectos como el CETEDEX, que “nos convertirá en referente de los vehículos autónomos, la lucha antidron y la inteligencia artificial”. Además, ha señalado que se está dando respuesta por parte del Gobierno de España a demandas históricas en materia de infraestructuras, lo que, sumado “al talento que tenemos”, debe servir para mantener vivo el mundo rural.

Liderazgo y desafíos

Entre las principales fortalezas, Reyes ha resaltado el liderazgo mundial en la producción de aceite de oliva de la más alta calidad. Sin embargo, también ha abordado desafíos como el cambio climático, una realidad palpable tras los recientes periodos de sequía y los temporales. “El cambio climático está aquí y es un reto común que requiere de un esfuerzo colectivo”, ha insistido.

Para paliar los daños causados por los temporales, la Diputación ha puesto en marcha un Plan de Choque dotado con 50 millones de euros. De este montante, 30 millones se dedicarán a la red viaria provincial y otros 20 millones se transferirán directamente a los ayuntamientos para hacer frente a los desperfectos.

Homenaje a los premiados

Paco Reyes ha dedicado unas palabras a cada uno de los galardonados. Del Club de Atletismo Unicaja ha elogiado su casi medio siglo de trayectoria como “uno de los grandes referentes del deporte”. Sobre la escritora Fanny Rubio, ha ensalzado su “mirada crítica y humanista” que la convierten en una “creadora de excelencia” y “magnífica embajadora” de su tierra.

Del jurista Baltasar Garzón, ha puesto en valor su prestigio como “uno de nuestros jiennenses más universales” y su trayectoria “guiada siempre por la defensa de los derechos humanos”. Finalmente, sobre el grupo Macrosad, ha subrayado su papel como “motor de empleo” y referente nacional en el sector sociosanitario, recordando con orgullo que la empresa “nació en Jaén”.

Los premiados han agradecido el reconocimiento. Baltasar Garzón se ha mostrado “muy feliz de estar aquí en mi tierra”. Por su parte, la escritora Fanny Rubio ha reivindicado el papel de la educación al afirmar que “la única solución de los conflictos está en el aula”, recordando cómo sus primeros aprendizajes en Jaén marcaron su trayectoria.

La única solución de los conflictos está en el aula"

La presidenta del Club de Atletismo, Encarnación Vallejo, ha calificado el premio como “un orgullo y un impulso para continuar”. En la misma línea, la CEO de Macrosad, Alicia Carrillo, ha señalado que el galardón “supone identidad y nos lleva a nuestros orígenes”, celebrando el logro con todos los profesionales de la organización.