La Semana Santa de León tendrá un impacto económico por encima de los cuatro millones de euros

El impacto económico de la Semana Santa en la ciudad de León superará “sin duda ninguna” los cuatro millones de euros. Así lo ha avanzado el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, quien ha detallado que la ocupación hotelera ya registra un 80 por ciento, mientras que los restaurantes “ya tienen llenas las reservas”.

Vega ha explicado que este impacto “suele oscilar entre los 3,5 y los cuatro millones de euros”, pero ha asegurado que “este año se estará por encima”. Para conocer la cifra exacta, la entidad realizará un estudio “concienzudo” junto a la Universidad de León que se publicará tras la Semana de Pasión.

Una campaña para potenciar la marca León

Durante la presentación, Vega ha recordado la campaña promocional ‘León, ciudad de Semana Santa’, que la entidad impulsa desde hace 24 años. El objetivo es colaborar con la Semana de Pasión “en todas sus versiones”, yendo más allá de lo litúrgico para “potenciar el turismo, el comercio y la marca”.

Para esta edición, la Cámara de Comercio ha editado 500 carteles y 2.500 postales, además de otro material promocional distribuido en puntos clave como Cámaras de Comercio del país, embajadas y consulados. La promoción también tiene una fuerte presencia digital con un código QR en establecimientos hosteleros y comerciales que ofrece “toda la información sobre la Semana Santa de León”.

Personaje Singular de la Semana Santa

Este año, la distinción de ‘Personaje Singular’ de la Semana Santa de León, otorgada por la Cámara de Comercio, recaerá en el párroco de Nuestra Señora del Mercado, Manuel Santos Fláker. El acto de entrega tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo, a las 13:30 horas en la iglesia del Mercado.

Javier Vega ha descrito al galardonado como “una persona que tira mucho de la Semana Santa, que la apoya mucho de manera litúrgica y uno de los grandes personajes de los que se disfruta en Semana Santa”. Por su parte, Santos Fláker se ha mostrado “sorprendido y contento” por un reconocimiento que recibirá “con honor” y que coincide con sus 20 años de regreso a León.

Siempre he querido ayudar, apoyar y animar a que los papones de León no solamente vivan la Semana Santa, sino que no pierdan su alma" Manuel Santos Fláker Párroco de Nuestra Señora del Mercado

Carlos S. Campillo Manuel Santos Fláker

El párroco ha afirmado que su labor diaria es "servir a las cofradías y preparar la procesión del Viernes de Dolores". Además, ha añadido su principal motivación: "Siempre he querido ayudar, apoyar y animar a que los papones de León no solamente vivan la Semana Santa, sino que no pierdan su alma".