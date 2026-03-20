Alfonso Fernández Mañueco, candidato electo del PP en Castilla y León, convoca a Vox para allanar el camino a su investidura

Primeros pasos para formar gobierno tras las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, ganador el pasado domingo, ya ha citado el próximo miércoles a Vox, socio natural y con el que ya tiene experiencia de gobierno.

Las negociaciones se producen tras los resultados del 15 de marzo en el que el PP ganó de forma holgada y logró añadir dos escaños a su grupo parlamentario hasta los 33. Esa representación sin embargo no es suficiente para poder formar gobierno y de nuevo necesitará apoyarse en otras formaciones. En este caso, su socio natural es Vox, con quien ya gobernó en 2022 hasta 2024, año en el que Abascal dinamitó todos los gobiernos autonómicos.

La ronda de contactos se abre con Vox y se cierra el jueves con el PSOE, con quien ya Fernández Mañueco avisa: no habrá pacto con el “sanchismo en Castilla y León”, aunque sí diálogo.

El jueves, recibirá a Soria Ya y Por Ávila y por la tarde, se reunirá con UPL y el PSOE. El PP toma las riendas de una negociación en la que hablará con todos los grupos con representación parlamentaria.

Junta directiva autonómica tras el 15 de marzo

Hoy viernes, el presidente del PP en Castilla y León y candidato electo, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado la reunión de la Junta Directiva de los populares para analizar los resultados electorales y afrontar así los contactos y las negociaciones sobre un posible acuerdo de gobernabilidad con Vox.

El portavoz en funciones de la Junta y procurador electo del PP, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado la misma idea que siempre ha defendido el presidente Mañueco: un gobierno en solitario con acuerdos puntuales. Cree Fernández Carriedo que es más eficaz y responde mejor a los problemas de los ciudadanos. Pero, el votante ha mandado un mensaje para que se sienten a dialogar.

La base del próximo gobierno podría ser el acuerdo ya firmado en 2022 entre PP y Vox.

Acuerdo PP Vox 2022

El pacto de 2022 detalla el reparto de poder y las 32 medidas sobre economía, familia o inmigración que podrían replicarse en otros gobierno. El acuerdo incluye una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural para apoyar la actividad productiva y garantizar los servicios en el campo. Prioriza la creación de empleo estable y de calidad y el fortalecimiento del tejido económico, con especial atención a Pymes, empresas familiares y autónomos. Además, el pacto recoge una apuesta por la reindustrialización y el aprovechamiento de recursos propios a través de rebajas fiscales, digitalización y acceso a financiación.

El pacto contempla la aprobación de una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para proteger a las víctimas, con especial énfasis en menores, mayores, mujeres y personas con discapacidad. Se compromete también a garantizar una sanidad pública de calidad, reforzando las inversiones, y a luchar contra la pobreza y la exclusión social.

El documento sitúa como una cuestión prioritaria el apoyo a las familias, a las que considera la "institución básica de la sociedad". En este sentido, el acuerdo recoge el compromiso de "Apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas", que se materializaría con ayudas directas e incentivos fiscales progresivos.