Rafael de Vargas adelanta las claves de su pregón: "A la Semana Santa le sobra protagonismo y le falta creérselo"

A pocos días de subirse a las tablas del teatro Infanta Leonor, el pregonero de la Semana Santa de Jaén, Rafael de Vargas, ha desgranado en los micrófonos de COPE Jaén las claves de un texto que lleva meses preparando. Será un pregón que, según ha confesado, nace de una mirada hacia el interior y que busca la más absoluta sinceridad del cofrade y de la persona.

Un pregón personal y sincero

El proceso de creación no ha sido sencillo. Rafael de Vargas ha admitido que ha tenido que "picar mucha piedra" desde que comenzara a escribir el 24 de septiembre. Sin embargo, la idea central siempre ha estado clara: "Siempre lo he concebido como una mirada hacia el interior". Este ejercicio de introspección, explica, es una exigencia del propio acto: "Te obliga a tener que reflexionar, te obliga a tener que decir quién eres tú como un participante más de la Semana Santa".

El resultado, asegura, será un fiel reflejo de su persona, huyendo de cualquier artificio. "No entiendo que pueda ser de otra manera", ha afirmado, porque de lo contrario "sería una impostura". La gente que lo conoce bien, añade, no puede esperar otra cosa. El pregón será, por tanto, tal cual es su mirada sobre la Semana Santa.

El pregón es como es el pregonero, porque cualquier otra cosa sería una impostura" Rafael de Vargas Pregonero Semana Santa de Jaén 2026

Vargas ha querido que su texto sea como "un diamante que está tallado", con muchas caras y miradas, pero con Cristo como figura central. Será un pregón "para Jaén y para las cofradías de Jaén", manteniendo una estructura clásica de "un orador orando", donde la sorpresa radicará en el propio contenido y no en la puesta en escena.

La mirada crítica del pregonero

Más allá de la lírica, Rafael de Vargas ha ofrecido un diagnóstico claro y contundente sobre la celebración. Para el pregonero, a la Semana Santa de Jaén "le falta creérselo" pero, al mismo tiempo, "le sobra protagonismo". Una reflexión que invita a cofrades e instituciones a analizar el estado actual de la fiesta.

En este sentido, ha abogado por un cambio de mentalidad en las hermandades y en la propia Agrupación de Cofradías. "Hay que querer más a la Semana Santa y no mirarse tanto en el espejo de cada uno", ha sentenciado. También ha criticado la actitud de quienes acuden a la Agrupación como si fuera una mera "ventanilla para ser subvencionado", defendiendo una mayor autonomía de las cofradías.

Hay que querer más a la Semana Santa y no mirarse tanto en el espejo de cada uno" Rafael de Vargas

Un viaje vital y de madurez

Ser pregonero es una experiencia que ha calificado de "viaje vital" y que le ha traído una felicidad solo comparable a un momento muy especial de su vida: "el nacimiento de mi hija". El nombramiento, según él, llega en un momento de madurez personal, cofrade y familiar que le permite tener una "mirada más pausada y libre de estorbos".

Este periodo le ha permitido redescubrir la Cuaresma, observando cómo "los cultos se han engrandecido" y la creciente asistencia de fieles. Vargas ha querido recordar que en las hermandades hay "mucho más allá del día de la procesión", con una intensa vida interna durante todo el año.

Finalmente, el pregonero ha expresado su mayor deseo para cuando terminen sus palabras este domingo: "Espero que se sientan orgullosos de su ciudad y de su Semana Santa". Un final para un pregón que busca reconfortar y, sobre todo, hacer reflexionar a todo el Jaén cofrade.