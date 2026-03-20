La Universidad de Granada acapara todas las miradas en la feria educativa de Colombia

El stand de la UGR, uno de los más visitados en la Feria Internacional ‘Estudiar en España’ celebrada en Colombia

La Universidad de Granada ha participado con gran éxito en la Feria Internacional ‘Estudiar en España’, uno de los principales eventos de promoción educativa celebrados en Latinoamérica. Las jornadas han tenido lugar los días 10, 12 y 14 de marzo en Medellín, Cali y Bogotá, logrando reunir a cerca de 2.000 asistentes para conocer la oferta académica española.

Éxito de la delegación granadina

El stand de la Universidad de Granada (UGR) ha sido uno de los más concurridos, recibiendo a más de 400 personas. Personal del Vicerrectorado de Internacionalización ha ofrecido información detallada sobre la oferta académica de grado y posgrado, vías de acceso, programas de movilidad y alojamiento.

Además, la delegación granadina ha realizado una presentación institucional a estudiantes y familias para destacar los principales atractivos de estudiar en la Universidad de Granada: su calidad docente e investigadora, su apuesta por la internacionalización y la riqueza cultural y la calidad de vida que ofrece la ciudad de Granada.

España, un destino prioritario

Colombia se ha consolidado como el primer país de origen de estudiantes internacionales en España. Este hecho, junto al Acuerdo de Reconocimiento de Títulos vigente desde mayo de 2023, convierte a España en el destino extranjero número uno para los estudiantes colombianos. La organización de los encuentros ha corrido a cargo del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).

La presencia en esta feria refuerza la estrategia de internacionalización de la UGR y consolida los lazos de cooperación académica y cultural que la universidad mantiene desde hace décadas con América Latina. La delegación ha estado representada por Irene Pedreira Romero, directora de Proyectos y Redes Internacionales, y África Mariñas del Río, de la Oficina de Relaciones Internacionales.