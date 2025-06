Crisis en el campo: la rentabilidad del aceite de oliva se desploma pese al éxito comercial

El sector olivarero español, pieza clave en la economía agroalimentaria, atraviesa una preocupante crisis de rentabilidad. A pesar del fuerte ritmo de ventas de aceite de oliva, los agricultores siguen acumulando pérdidas debido a unos precios en origen que no cubren los costes de producción. Según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025 se han comercializado un millón de toneladas de aceite de oliva, lo que representa más del 70% de la producción total de la campaña, que asciende a 1.414.123 toneladas.

Los datos reflejan que la demanda de aceite de oliva se mantiene firme, pero la rentabilidad del olivar tradicional continúa en declive. “Otro mes nos encontramos con unos números extraordinarios en cuanto a comercialización se refiere. Las 135.000 toneladas (incluidas importaciones) vendidas en mayo demuestran que el consumidor sigue fiel a la grasa vegetal más sana y saludable del mundo, sin que repercuta en él la pérdida de rentabilidad que sufrimos los agricultores, puesto que nosotros perdemos dinero mientras que los consumidores siguen pagando como si no existiera una crisis de precios en origen”, denuncia Jesús Cózar Pérez, secretario general de UPA Andalucía.

EFE Producción de aceite en una cooperativa

A esto se suma una pérdida económica significativa para los productores: “Con la comercialización de otras 135.000 toneladas, incluidas las importaciones, en el mes de mayo, según ha hecho público la AICA, hemos dejado de ingresar en nuestras cuentas de resultados otros 405 millones de euros por los precios actuales sólo en ese mes”, afirma Cózar Pérez.

El secretario general de UPA Andalucía plantea una cuestión clave: “¿Cómo es posible que, con estos extraordinarios datos, y con las previsiones de terminar la campaña de comercialización con 1,5 millones de toneladas vendidas, por encima de lo producido, y con un enlace entre cosechas que será mínimo, los olivareros sigamos perdiendo dinero mes a mes?”. Asegura que la causa no es el exceso de producción, sino la especulación: “La demanda sigue fuerte, por lo que, entre todos, debemos poner cordura en el precio en origen. El sector tiene que tomar conciencia, de una vez por todas, de lo que se está jugando. Los olivareros no podemos seguir perdiendo mes a mes. No sobra aceite de oliva, sobran especuladores y eso sólo lo puede arreglar el propio sector desde dentro”.

EFE Aceitunas tras la recolecta

Por ello, UPA Andalucía llama a la responsabilidad del sector productor: “Menos síndrome de Estocolmo y menos miedo por vender pronto y más síndrome italiano, más valentía para vender por encima de los costes de producción en el olivar tradicional”, concluye Cózar Pérez.

Además, el mes de mayo ha cerrado con unas existencias totales de 763.311 toneladas. De estas, 555.573 están en manos de cooperativas y almazaras, 200.609 en los envasadores y 7.128 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero. Estos datos anticipan un enlace de campaña muy ajustado, reforzando la idea de que no hay excedente real de aceite, sino una crisis provocada por la especulación que perjudica gravemente al sector olivarero.