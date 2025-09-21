El Cádiz se lleva el derbi andaluz y se instala en la zona noble de la clasificación

Los jugadores del Cádiz celebran la victoria conseguida en La Rosaleda.

El Cádiz se impuso este domingo 0-1 en La Rosaleda y se instala en las alturas de la clasificación de la Segunda División tras la sexta jornada, en la que se ha quedado frenado el Málaga al encadenar dos derrotas y mostrar desacierto en la faceta ofensiva.

Los amarillos volvieron a ganar como visitante al Málaga, como ocurrió en los últimos tres enfrentamientos, con un gol en el minuto 17 del centrocampista Sergio Ortuño, en un partido en el que supieron aprovechar su superioridad y veteranía para seguir invicto y situarse con catorce puntos.

Los primeros minutos fueron de respeto por ambos equipos, sin dañarse, e intentando construir en el caso del Málaga, que cambió el sistema para jugar con dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, y un mediapunta, Dani Lorenzo, que tuvo la primera ocasión clara.

El Cádiz respondió seguidamente con un balón en profundidad para el delantero malagueño Álvaro García Pascual, ex del Sevilla, que ganó por velocidad a su par Einar Galilea, pero su volea a la salida del guardameta Alfonso Herrero se fue por encima del larguero.

El Cádiz no tenía lagunas y hasta sometió al Málaga, que sufrió en defensa. En una acción tras robo de balón, el disparo de García Pascual, raso, duro, lo despejó Alfonso Herrero, pero el rechace le llegó a Sergio Ortuño, que bien colocado y por bajo adelantó a su equipo en el minuto 17.

El Málaga evidenciaba falta de calidad, profundidad, definición y el técnico malaguista, Sergio Pellicer, intentó cambiar la dirección del partido con la entrada de Carlos Dotor en el centro del campo por el serbio Darko Brasanac y al lateral izquierdo Víctor García por Dani Sánchez.

La doble ocasión de Dani Lorenzo y Chupete, que desbarató el buen guardameta Víctor Aznar, levantó a la afición malaguista, pero las llegadas al área cadista siempre se encontraban la férrea zaga amarilla o la inoperancia de los delanteros malaguistas.

Al final 0-1, segunda derrota consecutiva del Málaga, la primera como local, y triunfo del Cádiz, que sigue invicto y en las primera posiciones de la clasificación.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Málaga: Alfonso Herrero; Murillo, Einar Galilea, Montero (Eneko Jauregui, m.81), Víctor García (Dani Sánchez, m.46); Larrubia, Juanpe (Rafa Rodríguez, m.71), Brasanac (Dotor, m.46), Dani Lorenzo; Niño (Lobete, m.31) y Chupete.

1 - Cádiz: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Efe Aghama (Brian, m.64), Diakite, Sergio Ortuño, Suso (Diarra, m.71); Tabatadze (Álex Fernández, m.70) y García Pascual (Dawda, m.82).

Goles: 0-1, M.17: Sergio Ortuño.

Árbitro: Jon Ander González (Comité Vasco). Amonestó al local Einar Galilea (m.59) y a los visitantes Climent (m.92) e Iza (m.94).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de Segunda Divisón disputado en el Estadio de La Rosaleda ante unos treinta mil espectadores.