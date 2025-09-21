El Eibar alarga la mala racha de la Real Sociedad B

El Eibar se ha impuesto hoy por la mínima a la Real Sociedad B, 2-1, en un partido en el que al final tuvo que sufrir, ya que el tanto donostiarra llegó en los últimos minutos. El equipo de Beñat San José se hace fuerte en casa y lleva tres triunfos en tres partidos y suma los 9 puntos posibles en casa que le colocan en la zona alta de la clasificación.

El Eibar ya comenzó a mostrar sus intenciones con claridad en el minuto 6 con un tiro de Corpas desde el centro del área que se fue alto, tras una jugada que comenzó Magunazelaia con una buena asistencia al jienense.

El conjunto donostiarra intentó desasirse del dominio armero y tras un saque de esquina fue Jon Balda, el que con un disparo con su pierna izquierda llevó la primera ocasión de peligro para los visitantes, pero su tiro se marchó desviado.

El encuentro mantenía el equilibrio con un juego que no aportaba precisión a la hora de la generación. El Eibar como local parecía querer proponer más, pero sin un acierto claro en sus ataques.

Cuando parecían complicarse las cosas para el Eibar por la pérdida de Arambarri por lesión, la decoración cambió completamente tras una jugada desgraciada para la Real Sociedad B, que acabó con un gol en propia puerta de Jon Balda.

Los donostiarras trataron de reaccionar ante la adversidad y tuvieron una buena ocasión en el minuto 39 con un remate fallado por Gorosabel, que salió alto y desviado por la portería defendida por Magunagoitia.

La segunda parte comenzó con una Real Sociedad B mirando más a la portería armera, consciente de que se le podía ir el partido si encajaba un segundo tanto. En este comienzo de la segunda parte llegó la ocasión más clara para los potrillos, tras una buena combinación que culminó con un disparo a bocajarro de Mikel Rodríguez, que obligó a lucirse a Magunagoitia, que volvió a sacar una mano salvadora.

Pero la de la Real Sociedad B no era una preocupación vana ya que transcurrido el minuto 51 estuvo cerca el Eibar de ampliar su ventaja tras un centro de Magunazelaia que remató Bautista y que detuvo bien Fraga. Pero el delantero ya no perdonó y en el minuto 58 marcó su primer tanto de la actual campaña con un potente remate con su pierna izquierda, que supuso el 2-0 para su equipo.

Los donostiarras ya a la desesperada volvieron a crear peligro con un disparo de Carrera que se perdió por la parte izquierda. Tanta insistencia visitante obtuvo su fruto en el tiempo añadido, ya que en el minuto 92 Mikel Rodríguez acortó distancias con un disparo desde el interior del área que se coló por la escuadra derecha tras recibir una asistencia de Ochieng.

Dos minutos después Carrera estuvo cerca de empatar, pero su cabezazo se marchó ligeramente desviado. La Real B se queda tras esta derrota en la zona baja de la clasificación.

FICHA DEL PARTIDO:

2.- Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arambarri (Jair Amador, m. 33), Buta, Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Olaetxea, m 65), Corpas, Magunazelaia (Javi Martínez, m. 65), Guruzeta (Adu Ares, m. 77) y Bautista (Javi Martón, m. 77).

1.- Real Sociedad B: Fraga, Dadie, P. Rodríguez, Kita (Orobengoa, m. 89), Balda, Díaz (Astiazaran, m. 62), Gorosabel (Eceizabarrena, m, 70), M. Rodríguez, Marchal (Ochieng, m. 62)y Mariezkurrena (Carrera, m. 62).

Arbitraje: El colegiado Álvaro Moreno del Comité Madrileño. En el minuto 21 amonestó a Mikel Rodríguez. En el 76 la tarjeta amarilla fue para Mikel Rodríguez. En el 84 amonestó a Lander Astiazaran.

Goles: 1-0, m. 36. Jon Balda en propia puerta. 2-0, m. 58. Bautista. 2- 1, m. 92. Mikel Rodríguez.

Incidencias: 5.780 espectadores en Ipurua.