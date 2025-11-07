La pastelería de Jaén que hornea sus bizcochos con aceite de oliva y triunfa con su tarta de queso

El espacio Entre Fogones de Mediodía COPE en Jaén ha puesto el foco en una joya para los amantes del dulce: la Pastelería Berry. Este negocio jiennense se ha consolidado como un referente gracias a su apuesta por la elaboración completamente artesanal y el uso de ingredientes de primera calidad, incluyendo el aceite de oliva virgen extra de la tierra.

El secreto está en lo natural

La filosofía de Pastelería Berry es clara: volver a los orígenes. "Nosotros somos una pastelería 100 por 100 artesanal, donde todas nuestras elaboraciones las hacemos en nuestro obrador", explica Kathy García, su responsable. Esta apuesta por lo auténtico se traduce en el uso de mantequillas puras y en una notable reducción de la cantidad de azúcar, permitiendo que el sabor del ingrediente principal sea el verdadero protagonista.

Utilizamos productos 100 por 100 naturales"

Dulces estrella y eventos a medida

Entre las recomendaciones de la casa destacan productos que ya se han ganado el corazón de los jiennenses. La tarta de zanahoria y los roles de canela son apuestas seguras por su esponjosidad y sabor. Sin embargo, una de las creaciones más aclamadas es su original tarta de queso curado, una delicia que sorprende a cualquier paladar.

Además de su oferta diaria, Berry se especializa en servicios para grandes eventos como bodas. "Nos gusta mucho mimar al cliente", afirma García, detallando cómo asesoran a las parejas para crear postres y tartas totalmente personalizados según sus gustos y preferencias.

Los animo a que vengan y nos prueben, que los van a sorprender"

Dos locales para disfrutar

Pastelería Berry cuenta con dos puntos de venta. Su tienda principal, ideal para recibir asesoramiento sobre encargos, se encuentra en la calle Rastro, número 1, en pleno centro de Jaén. También disponen de un quiosco en el centro comercial Jaén Plaza, perfecto para sentarse a merendar. Kathy García lanza una invitación final: "Los animo a que vengan y nos prueben, que los van a sorprender, que estoy segurísima que les van a encantar".