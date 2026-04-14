Centro Nature Urban Spa se consolida como el pulmón de desconexión de Jaén

Con motivo del 60 aniversario de COPE Jaén, la emisora celebra su trayectoria poniendo en valor a empresas de la provincia. Una de ellas es Centro Nature Urban Spa, que este mes cumple 19 años desde su nacimiento como Las Ánforas. Su gerente, José Juan Marín, explica cómo el centro ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto exclusivo y un referente del cuidado personal y el equilibrio físico y mental en Jaén.

El papel de los medios locales

Desde su experiencia, Marín ha destacado el papel crucial de la emisora para dar visibilidad a su sector. Para el gerente, "COPE Jaén ha sido el altavoz de la calidad de vida en nuestra provincia". Considera que para un sector como el del bienestar y el lujo, "contar con un medio que mima la información local y apoya a los emprendedores de la tierra es muy vital". Gracias a esta labor, según Marín, los jiennenses perciben que "no hace falta salir de la capital para encontrar servicios de primer nivel".

COPE Jaén ha sido el altavoz de la calidad de vida en nuestra provincia" José Juan Marín

De cara al futuro, desde Centro Nature Urban Spa desean que la radio continúe "siendo esa fuente de energía positiva para la ciudad" y que siga dando voz a los negocios que aportan valor. En un mundo digital, esperan que la emisora siga siendo "ese refugio informativo cercano, humano y analógico que nos conecta a todos".

Referente del bienestar en la capital

Tras casi dos décadas de trayectoria, el centro se encuentra en un momento de "madurez y orgullo". Como único spa urbano de la capital, Marín afirma que han asumido "la responsabilidad de ser el pulmón de desconexión en Jaén". Este posicionamiento llega en un momento en que el cuidado personal y el bienestar físico han pasado a ser prioridades para la sociedad, lo que ha provocado un crecimiento en la demanda de sus servicios.

Hemos asumido la responsabilidad de ser el pulmón de desconexión en Jaén" José Juan Marín

Actualmente, el spa está "plenamente consolidado como el referente de relajación en la ciudad". El gerente subraya que mantienen "unos estándares de calidad muy altos y una atención personalizada" que los hacen únicos en un sector cada vez más amplio.

Innovación y sostenibilidad como futuro

Los planes de futuro del centro pasan por "seguir innovando en la experiencia del cliente". Lejos de querer ser un spa convencional, su objetivo es ser un centro "donde el lujo y el bienestar lo elevamos a su máxima expresión". Entre sus proyectos se encuentran nuevos rituales y experiencias de autor, además de seguir incorporando tratamientos y productos basados en los recursos de alta calidad de la tierra, como es Jaén.

La sostenibilidad es otro de los pilares fundamentales para el futuro del centro. Marín ha confirmado que seguirán "implementando mejoras en la eficiencia energética" de sus instalaciones. El objetivo es que el descanso del cliente sea también "respetuoso con el medio ambiente de nuestra provincia", un aspecto que consideran "fundamental y principal".