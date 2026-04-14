Jaén emerge como tierra de oportunidades para los jóvenes emprendedores

La presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén (AJE), Rocío Uceda, ha destacado que la provincia es una tierra de oportunidades para aquellos que saben verlo. En una reciente entrevista, Uceda ha analizado la situación del emprendimiento juvenil, subrayando el papel de la asociación como un ecosistema clave para el desarrollo de nuevos proyectos y negocios.

Una comunidad para crecer

AJE Jaén se ha consolidado como una comunidad donde los jóvenes empresarios "hablan el mismo idioma". La asociación acoge a menores de 41 años, tanto a quienes inician un negocio desde cero como a segundas generaciones que toman el relevo de empresas familiares, funcionando como un "punto de encuentro para que surjan las oportunidades y para hablar de negocios".

Aunque emprender "no es un camino sencillo" y debe ser una "elección meditada", Uceda anima a quienes tienen ambición a no quedarse "con las ganas de intentarlo". La presidenta de AJE recuerda que existen numerosos casos de éxito en la provincia que pueden servir de inspiración y reflejo para los nuevos emprendedores.

El termómetro del emprendimiento

El dinamismo del sector se refleja en el crecimiento de AJE, que está a punto de superar los 200 socios. Según Uceda, "en los últimos meses estamos recibiendo muchas solicitudes", lo que demuestra que se están moviendo proyectos "muy interesantes, con muy buena perspectiva, con proyección incluso más allá de nuestra frontera".

El peor enemigo que tiene Jaén es la queja" Rocío Uceda Presidenta AJE Jaén

Otro indicador clave son los premios AJE, que se celebrarán el próximo 30 de abril. Este evento, que ya recibe candidaturas, supone una "celebración de las ideas nuevas y de las empresas que se consolidan en manos de talento joven", además de un escaparate ante el tejido empresarial de la provincia.

Visión de futuro y retos pendientes

De cara al futuro, Rocío Uceda considera que la evolución de Jaén en los próximos diez años "es responsabilidad de todos". En su opinión, "el peor enemigo que tiene Jaén es la queja", por lo que insta a evitar los "círculos viciosos" y a rodearse "de gente que hace cosas, que te motiva y te impulsa".

Por ganas, por ímpetu y por ansias de hacer cosas, yo creo que no nos vamos a quedar" Rocío Uceda Presidenta AJE Jaén

Sin embargo, la presidenta de AJE también reconoce que existen "problemas estructurales en la provincia", como el "handicap de la infraestructura" y los "problemas de comunicación". A pesar de estos desafíos, se muestra optimista: "Por ganas, por ímpetu y por ansias de hacer cosas, yo creo que no nos vamos a quedar".