Deporte para derribar prejuicios: llega el ‘Clásico’ más simbólico

Este domingo, a las 12:00 horas, el polideportivo Garbinet de Alicante acogerá un partido que va más allá del fútbol. La Guardia Civil y una selección del pueblo gitano se enfrentarán en la tercera edición de su ya tradicional 'Clásico', un evento que busca romper barreras y estereotipos en el marco de la conmemoración del Día del Pueblo Gitano. Con la serie empatada a una victoria para cada equipo, el encuentro de este año se presenta como el desempate definitivo, en una jornada que, según sus protagonistas, promete ser una fiesta de convivencia, respeto y hermanamiento.

Un origen para la concordia

La idea de este partido nació de la forma más natural, como han explicado sus impulsores en los micrófonos de Mediodía COPE Alicante. Todo comenzó cuando la Guardia Civil contactó con la Federación Alicantina del Pueblo Gitano para organizar una charla sobre violencia y delitos de odio. "A raíz de ese encuentro, al terminar, surgió la idea", ha comentado Francisco José Ortega Amador, vicepresidente de la asociación Jóvenes Kalos. La iniciativa, impulsada por el sargento primero Jesús, contó desde el principio con el apoyo del excoronel José Hernández Mosquera y del actual coronel Francisco Poyato, quienes han sido clave para que el evento alcance su tercera edición.

Jesús, Sargento 1º, Josué Escudero, jefe Técnico Federación Pueblo Gitano y Francisco José, vicepresidente Asociación Kalos

Desde la comandancia de la Guardia Civil en Alicante, el sargento primero, ha subrayado la importancia de esta cita. "Estamos encantados de que el pueblo gitano cuente con nosotros para este evento, que yo creo que va más allá de un simple partido de fútbol", ha afirmado. El objetivo, según ha descrito, es celebrar "una jornada muy bonita de convivencia entre la Guardia Civil y el pueblo gitano". Además, ha destacado el ambiente deportivo de las ediciones anteriores, asegurando que es un partido con muy pocas faltas. "Es una jornada de hermanamiento", ha concluido.

Una final con refuerzos y saque de honor

El partido de este año llega con la máxima expectación, ya que servirá para desempatar la rivalidad amistosa. El primer año la victoria fue para el equipo del pueblo gitano, mientras que el año pasado ganó la Guardia Civil. Para garantizar la justicia en el campo, el árbitro oficial por tercer año consecutivo, Juan Manuel Rubano, ha anunciado una novedad: "Me voy a traer a un compañero, Víctor Pérez, y vamos a pitar el partido como si fuera un partido oficial de un campeonato de España". Con dos árbitros intercomunicados en un campo de fútbol 7, ha asegurado que "el error arbitral se minimiza al máximo".

El saque de honor de esta tercera edición correrá a cargo de la Bellea del Foc, Adriana Vico Melgar, sumándose a personalidades como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que lo realizó en la primera edición. Aunque el ambiente es festivo, ambos equipos se toman la competición muy en serio, manteniendo en secreto sus tácticas y alineaciones para sorprender al rival. "Del silbato inicial, esto es competición, esto es fútbol, y todos los equipos van a querer ganar", ha sentenciado el colegiado.

Cartel del partido que enfrentará a la Guardia Civil contra el Pueblo Gitano

Amplio respaldo social e institucional

El éxito de la iniciativa no sería posible sin el apoyo de numerosas empresas e instituciones. Josué Escudero, jefe técnico de la Federación Alicantina del pueblo gitano, ha destacado el papel de la Cámara de Comercio, presidida por Carlos Baño, como "nuestro patrocinador oficial". Esta entidad ha financiado las equipaciones de ambos equipos, de los árbitros y de los voluntarios. A este apoyo se suman empresas como Carmencita, Hércules C.F., Coca-Cola y los mercados de Alicante, entre otros. Además, los 100 primeros asistentes al partido recibirán regalos como camisetas, mochilas y polos en un día de convivencia y celebración.