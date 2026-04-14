Niños de 5º de Primaria ruedan un cortometraje en Fuente-Álamo: cine escolar que recupera la memoria del pueblo

En un tiempo donde todo parece ir demasiado rápido, hay proyectos que invitan a detenerse. Es el caso de Cine en curso, una iniciativa que han llevado a cabo durante este año los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Don Quijote y Sancho de Fuente-Álamo (Albacete). De la mano de la asociación A Bao A Qu, esta experiencia ha conseguido que los estudiantes dejen de ver el cine como mero entretenimiento para descubrirlo como arte, aprendiendo no solo a grabar, sino a observar, escuchar y contar historias.

El programa pedagógico, que tiene alcance internacional, se fundamenta en tres ejes clave: la creación colectiva en todos los procesos, el diálogo constante con el visionado de obras de autores de referencia de la historia del cine y la utilización del séptimo arte como un modo de conocimiento y puesta en valor del entorno cercano.

Los propios alumnos relatan lo positivo de la experiencia, destacando valores como la cooperación y el foco en la tarea. "Lo que más me gusta es la colaboración, el compañerismo y la concentración que tenemos todos al grabar y al rodar", afirma una de las participantes. Para otra, se ha convertido en "una experiencia que no voy a olvidar nunca" gracias al apoyo mutuo y a la oportunidad de mostrar su pueblo.

Cine en curso Fuente Álamo

El paso del tiempo como protagonista

La temática elegida para el proyecto ha sido el paso del tiempo en la localidad, lo que ha convertido a los alumnos en pequeños exploradores de su propia historia. Para ello, han realizado un importante trabajo de investigación conversando con la gente mayor del pueblo, incluyendo a sus propios abuelos y familiares, quienes les han transmitido cómo era la vida antes.

Gracias a estos testimonios, han podido comprender la evolución de su entorno. "Nos han explicado cómo era el pueblo, de qué se trabajaba antes. Se ha cambiado mucho las calles, juegos y un montón de cosas para que el mundo pueda ver lo que se ha vivido en nuestro pueblo y lo que estamos viviendo", explica un estudiante.

Cine en curso Fuente Álamo

Una nueva mirada a lo cotidiano

Armados con sus cámaras, han recorrido las calles para redescubrir lugares cotidianos y cargarlos de nuevos significados. El proceso de rodaje les ha regalado momentos de gran emoción, como filmar atardeceres o juegos tradicionales. "Cuando pudimos filmar el pueblo desde el cerrico me sentí feliz de filmar mi hogar, porque se veía casi todo el pueblo, y eso me hizo sentir emocionado", comparte uno de los jóvenes cineastas.

Me sentí feliz de filmar mi hogar, porque se veía casi todo el pueblo"



La conexión con el pasado se ha vuelto especialmente intensa al conocer las historias de vida de sus mayores. "A mí me emocionó cuando fuimos a filmar a Antonio, que nos explicó que mucha gente vivía en las cuadras y que no tenía ni agua, ni comida, ni luz para calentarse", confiesa una alumna sobre la dureza de la vida de antes.

Esta inmersión en su propia cultura ha despertado en ellos un sentimiento de orgullo y ha reforzado su vínculo con el entorno. Una de las reflexiones más compartidas es la de una joven participante: "Para mí, lo que más me gusta de filmar el pueblo es la naturaleza que hay, las flores coloradas y, aunque sea un pueblo pequeño, se pueden hacer cosas grandes".

Aunque sea un pueblo pequeño, se pueden hacer cosas grandes"

Cine en curso Fuente Álamo

¿Futuros cineastas?

En esta aventura cinematográfica, los estudiantes cuentan con el acompañamiento del cineasta Pau García Pérez de Lara, cuya experiencia en 'Cine en curso' y su vínculo personal con la comarca han sido fundamentales. Su ópera prima, 'Fuente Álamo, la caricia del tiempo', es un referente directo del trabajo que se está realizando.

Preguntados sobre si se ven como cineastas en el futuro, los jóvenes muestran que la experiencia les ha abierto nuevas puertas, aunque con la prudencia de su edad. "Me gustaría mucho ser cineasta, pero aún soy muy pequeña para pensarlo", admite una. Otros lo contemplan junto a otras pasiones como la música o profesiones como ingeniero o informático.

El resultado de este proyecto educativo, un cortometraje colectivo, verá la luz el próximo 10 de junio en la Filmoteca de Valencia. Además, continuará su viaje hasta el Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine) en 2026, una prueba de que cuando los niños hacen cine, no solo crean historias, sino también nuevas formas de ver y entender el mundo.