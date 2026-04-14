El festival Diversario inunda Huesca de arte e inclusión con una treintena de actividades

La ciudad de Huesca se prepara para vivir una de sus semanas más especiales con la séptima edición del festival Diversario, un evento que ha logrado consolidarse como un referente de inclusión y cultura a nivel estatal. Organizado por la coordinadora CADIS Huesca, el festival despliega una treintena de actividades entre el 13 y el 19 de abril, transformando la capital oscense en un gran escenario de arte, diversidad y participación. La gerente de CADIS ha expresado su orgullo por una iniciativa que “ha trascendido ya lo social, por supuesto, ha trascendido la discapacidad, y se está consolidando como un evento inclusivo pionero”. Con la expectativa de superar los 2.300 asistentes de la pasada edición, la organización hace un llamamiento “a todo el mundo a participar, a acercarse a Diversario y a dejarse sorprender”.

COPE Inicio de Diversario 26

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Una programación para todos los públicos

La directora del festival, Elena Gómez Zazurca, ha detallado un programa multidisciplinar pensado para que “todo el mundo va a encontrar algo que le robe el corazón”. La oferta incluye siete talleres, actividades participativas como un mural, un concierto y un collage colectivo, y, por primera vez, un espacio de juegos para público familiar durante la mañana del domingo en la plaza Luis López Allué. Además, la programación se completa con exposiciones, los 'Encuentros Diversario' para la reflexión, formación y presentación de proyectos, todo ello disponible en la web oficial aniversario.org.

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El talento local y nacional brilla con luz propia en esta edición. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el concierto de Laura Diepstraten, una joven cantautora invidente de Almería y ganadora del primer concurso Eurovisión Para Ciegos, que actuará en el Casino. Otro momento especial será el maridaje artístico entre los alumnos del Conservatorio de Huesca y artistas de ASAPME Huesca en el Salón Azul. Además, la programación escénica cuenta con tres estrenos de teatro a cargo de Cruz Blanca, Aspace y la producción propia del festival.

El cabaret más diverso sube al escenario

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Uno de los platos fuertes de esta edición es la tercera creación propia de artes escénicas de Diversario, titulada 'Instrucciones para montar un cabaret'. Dirigida por Kike Lera, la obra es una comedia que reúne a una veintena de artistas y promete “mucho humor y mucha música”. La trama sigue a un grupo de actores noveles que deben levantar un espectáculo sin su director ni su coreógrafo. El estreno tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en el Teatro Olimpia, con una función adicional el domingo en la Casa de Cultura de Almudévar. Aún quedan algunas entradas disponibles para la cita en Huesca.

La experiencia de creación ha sido “maravillosa”, según su director, Kike Lera. “Hacer un grupo con gente con diferentes diversidades mezclados con otros que, aparentemente, no las tienen, lo que te hace es descubrir que todos somos diversos per se, y la comunión que se crea el grupo, pues es una maravilla”, ha afirmado. Este sentimiento es compartido por el elenco, que ha encontrado en los ensayos un espacio de crecimiento y compañerismo.

Una experiencia que, por supuesto, suma, donde no hay ego, donde todos somos iguales" Alexia Nacarino

COPE Diversario 25 presentación

Las actrices Lía Pérez y Alexia Nacarino han transmitido su emoción ante el inminente estreno. “Estamos temblando ya, pero estamos supercontentos, nerviosos, pero muy emocionados de que llegue el día”, ha confesado Lía. Por su parte, Alexia ha destacado que los lunes de ensayo “se han convertido en el día favorito de la semana” y ha descrito el proyecto como “una experiencia que, por supuesto, suma, donde no hay ego, donde todos somos iguales, la diversidad aquí no existe, y donde todos aportamos”. Ambas han invitado al público a disfrutar el sábado de “un montón de sorpresas y aventuras”.

Apoyo institucional unánime

COPE Presentación Diversario 26

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha subrayado la importancia del festival para la ciudad, afirmando que es una “semana ya muy querida”. Ha agradecido la labor de CADIS y ha reafirmado el compromiso del consistorio por una “ciudad accesible, moderna” y por la accesibilidad universal, no solo eliminando barreras arquitectónicas, sino también “integrando todo lo que suponga cultura y deporte”. La alcaldesa ha invitado a todos los oscenses a participar y disfrutar de las actividades.

Desde la Diputación Provincial de Huesca (DPH), la diputada de Servicios Sociales, Lola Ibort ha calificado el festival como “plenamente consolidado” y ha destacado el papel de CADIS y sus 30 entidades como “motor” de la iniciativa. Ha tenido palabras de reconocimiento para los profesionales y, muy especialmente, para la figura de los voluntarios, cuyo trabajo altruista considera indispensable. “Desde Diputación Provincial de Huesca nos reafirmamos apoyando a este tipo de proyectos que hacen que tengamos una cultura inclusiva extensísima”, ha señalado.

La cultura nos iguala a todos y, por lo tanto, la cultura tiene y debe ser inclusiva" Carmen Susín Consejera de bienestar social y famila en funciones del Gobierno de Aragón

La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón ha afirmado que Diversario “se está convirtiendo en un referente al que se mira ya desde muchos puntos de España”. En su intervención, ha lanzado un mensaje contundente: “La cultura nos iguala a todos y, por lo tanto, la cultura tiene y debe ser inclusiva”. Además de los espectáculos, ha resaltado otros dos objetivos clave del festival: “convertirse en un espacio de reflexión” y la importante “labor de concienciación y formación en valores” que se realiza con los escolares para fomentar la plena inclusión.

Este respaldo se completa con el de entidades privadas como la Fundación 'la Caixa', que apoya el festival “técnica y económicamente desde su origen”. La delegada en Huesca, Alejandra Usón Abenia lo ha definido como un “referente por sus alianzas estratégicas, por su escalabilidad, por su enfoque innovador y de accesibilidad universal”. Desde la fundación entienden que la cultura “tiene que ser una herramienta de transformación social, sobre todo para aquellos colectivos más vulnerables”, con el fin de construir “una sociedad más justa y más igualitaria”.