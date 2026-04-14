La RAE avala la expresión 'en breve' pero los lingüistas alertan de su uso

La expresión en breve es correcta según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero su uso genera un intenso debate lingüístico. El profesor Ernesto Medina ha puesto sobre la mesa la controversia a raíz de una comida familiar, donde la respuesta 'me voy en breve' le hizo reflexionar. A pesar del aval de la autoridad lingüística, Medina confiesa que la expresión le 'chirría' y no le parece 'natural'.

No he dicho en breve jamás" Ernesto Medina

Un posible calco del inglés

Según el análisis de Medina, el problema podría derivarse de que 'se ha extendido como calco del inglés'. Concretamente, de la expresión 'te veo en 5 minutos', en lugar de la forma más tradicional 'dentro de 5 minutos'. Esta influencia, unida a su uso frecuente en programas de televisión justo antes de una pausa publicitaria, ha contribuido a su popularización en el lenguaje oral.

Frente a 'en breve', existen alternativas más naturales y extendidas en el español, como 'dentro de poco', 'muy pronto', 'enseguida' o 'ya mismo'. Durante el debate sobre su uso, Medina ha relatado que se encontró 'en franca minoría', ya que el resto de los presentes admitió utilizar la expresión con frecuencia en su día a día.

Entre promesas y esperas

El uso de 'en breve' adquiere una connotación particular en el ámbito de las promesas políticas. Medina ironiza sobre ello: si un político proclama que 'el tranvía echará a andar en breve', él será 'consciente de que la promesa es más falsa que un billete de 4 euros'. Esta percepción subraya cómo la expresión puede transmitir una sensación de vaguedad o incluso de incumplimiento, como en la esperada llegada del tren a Jaén.

Seré consciente de que la promesa es más falsa que un billete de 4 euros" Ernesto Medina

El profesor se mantiene firme en su postura y afirma de manera tajante: "yo, repuse, ni he hablado ni por escrito, no he dicho en breve jamás". Incluso ha dejado por escrito una curiosa promesa: 'si soy sorprendido en flagrante abjuración de mis principios diciendo en breve, invito a comer a la familia un arroz con bogavante'.