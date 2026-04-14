Muere un trabajador en Teruel al quedar atrapado por unas chapas de hierro

Un hombre de 56 años ha fallecido este miércoles en un accidente laboral en el polígono de las Cuencas Mineras, en la localidad turolense de Montalbán. El suceso se ha producido sobre las 10.20 horas y eleva ya a diez las víctimas mortales por siniestros laborales en Aragón en lo que va de año.

Atrapado por piezas de 400 kilos

La víctima era un trabajador español y vecino de Calamocha. Según ha informado UGT, el accidente se ha producido mientras el operario manejaba la descarga de unas chapas, unas piezas de hierro de gran peso de unos 400 kilogramos. Por causas que aún se investigan, el trabajador ha quedado atrapado, sufriendo lesiones incompatibles con la vida.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que no han podido hacer nada por salvarle. Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación junto a Inspección de Trabajo para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Preocupación sindical

Desde UGT han mostrado su "profunda preocupación" por la evolución de la siniestralidad laboral en Aragón. El sindicato ha alertado de que, a estas alturas del año y con los meses de verano por delante, ya se han registrado diez fallecidos, una cifra que consideran alarmante.

En este sentido, han insistido en la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales y han exigido una revisión de las medidas de seguridad, especialmente en sectores como la industria y la construcción, donde se concentran este tipo de accidentes.

Segunda muerte en menos de una semana

Este nuevo suceso llega apenas unos días después del último accidente laboral mortal en la comunidad. El pasado viernes, un trabajador de 42 años falleció en San Mateo de Gállego tras quedar sepultado por el derrumbe de una zanja en la que trabajaba junto al río Gállego.

Tras este último accidente en Montalbán, los sindicatos prevén convocar una nueva concentración de repulsa y apoyo a las víctimas. A falta de confirmación oficial, el acto tendría lugar este jueves a las 11.00 horas en el Monumento a la Constitución de Zaragoza.

Sería la segunda movilización en apenas unos días, después de la celebrada este lunes por el anterior siniestro mortal. Con estas concentraciones, las organizaciones sindicales buscan "visibilizar una situación que consideran insostenible" y reclamar medidas urgentes para frenar la siniestralidad laboral.