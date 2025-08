La universidad de Granada no podrá impartir el Grado en Inteligencia Artificial el próximo curso

La Comisión de Recursos de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) ha reiterado, por unanimidad de todos sus miembros, el informe negativo ya emitido por la comisión de ingeniería sobre el título de inteligencia artificial propuesto por la Universidad de Granada (UGR).

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la citada comisión, compuesta por ocho miembros pertenecientes a las universidades de Valladolid, País Vasco, Pública de Navarra, Vigo, Complutense, Rey Juan Carlos y Salamanca, y que es distinta a la que emitió el informe inicial denegatorio, ha basado su dictamen en el hecho de que desde la UGR se reconoce en la solicitud que hay áreas de conocimiento en las que, a día de hoy, no se dispone de profesorado suficiente para la impartición del grado en el campus de Melilla y que tampoco se señalan los perfiles que se contratarán y su temporización.

Aunque se ha incorporado el compromiso de financiación por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, "no se ha aportado el calendario previsto de contratación ni un plan de contingencia en caso de que esta no pueda realizarse, como exige la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales".

Asimismo, según el informe emitido, "no se han ajustado ni corregido explícitamente los casos en los que el profesorado supera el máximo permitido de ocho horas semanales o 240 horas anuales". De hecho, matiza, "se observan numerosos casos en los que la suma de horas semanales excede ese límite". Por tanto, concluye que este aspecto "no ha sido completamente subsanado", ya que, aunque la tabla incorpora más información que permite visualizar la carga docente de forma más detallada, "no se ha garantizado el cumplimiento del límite legal de dedicación, ni se han presentado justificaciones que acrediten su adecuación conforme a la normativa".

Además, indica que no se justifica suficientemente por qué el centro responsable es Melilla cuando la afinidad académica es mayor en Granada, y que no se evidencian recursos humanos ni estructura departamental adecuada en la ciudad autónoma.

En definitiva, la Comisión de Recursos emite informe negativo para el grado de IA en base a un exceso de carga docente, falta de profesorado contratado para Melilla, a la ausencia de planificación para contrataciones, la falta del plan de contingencia y la planificación una vez se implante el título.

La Comisión de Recursos, presidida por una catedrática de la Universidad de Valladolid, se constituyó "después de que las universidades que han recibido evaluaciones negativas de sus propuestas presentaran sus reclamaciones el pasado 11 de julio ante el Consejo de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, recursos que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación recibió el lunes 21 de julio".

Como en el caso de los cinco recursos resueltos la pasada semana por la Comisión de Recursos, este nuevo documento se ha remitido al Ministerio de Ciencia, que será el que finalmente decida sobre la implantación de este título de la Universidad de Granada.

La UGR tiene la posibilidad de solicitar en septiembre de este año una nueva evaluación a sus propuestas de verificación de enseñanzas, en vez de esperar a la convocatoria ordinaria de enero de 2026. El objetivo es "garantizar la puesta en marcha de dichas enseñanzas contempladas en la nueva programación académica para el curso 2026/2027, siempre que obtengan el informe favorable de validación y cumplan con todos los requisitos fijados".