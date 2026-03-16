Hallan tres cadáveres en la costa de Granada tras la llegada de una patera

Tres cadáveres han sido rescatados del mar en la madrugada de este domingo, 15 de marzo, tras el desembarco de una patera con 17 personas en una playa de Gualchos (Granada).

Dispositivo de rescate en el mar

El operativo se inició cuando una persona alertó sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo en el mar, cerca del municipio de Rubite. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil se movilizó y rescató el cadáver de un varón, al que se sumaron otros dos cuerpos hallados posteriormente. Los tres fallecidos están pendientes de ser identificados.

Asistencia a los supervivientes

Paralelamente, el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso a las 02:50 horas sobre la llegada de la embarcación. La sala coordinadora activó a la Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, Policía Local y los servicios sanitarios del 061.

Según fuentes de la Cruz Roja, los 17 ocupantes de la patera, todos varones y tres de ellos menores, fueron trasladados al puerto de Motril para recibir atención sanitaria. Entre ellos se registraron cuatro heridos.

Por el momento, las fuentes oficiales han señalado que todavía no es posible confirmar si los tres cadáveres rescatados en el mar corresponden a personas que viajaban en la misma embarcación.