Pablo Díaz ha alcanzado la fama debido a su participación en el programa de Atresmedia, 'Pasapalabra', donde el joven tinerfeño no para de batir récords. Con más de 200 participaciones a sus espaldas, Pablo Díaz ha logrado enganchar a miles de espectadores a la espera de lograr el bote.

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia.

Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Además, Díaz se ha convertido en el hombre-récord del programa . El músico de 24 años ha alcanzado diversos hitos hasta ahora desconocidos en el concurso. El joven violinista es el concursante más longevo de 'Pasapalabra' en el mundo y lleva acumulados más de 181.000 euros. Por otro lado, es el segundo concursante que más veces ha participado en la prueba clasificatoria de 'La Silla Azul', aunque en esta última semana, el concursante ha empatado en todos sus enfrentamientos con el salmantino Javier Dávila, de forma que ambos han logrado esquivar esta prueba.

Sin embargo, este fin de semana el concursante tinerfeño ha sido noticia, no por sus respuestas en 'El Rosco', sino por la respuesta que ha dado a un tuit de un conocido político nacional.



Este sábado, tras acudir a los toros por las fiestas de San Isidro, el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, escribía un tuit que “en Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va”. “Eso es la libertad”, apostilló Casado.

En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad. https://t.co/SBavHIn4C0

Un tuit que ha levantado mucha polémica y se ha colado entre los más comentados en la red social durante todo el fin de semana. Una de las respuestas es la que ha recibido por parte del joven concursante de 'Pasapalabra', quien se ha mostrado muy contundente a cerca del concepto de 'Libertad' que han defendido los populares en los úlitmos meses.

Díaz ha respondido al tuit de Casado con dos puntos y una reflexión final. “El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él”, comenzaba el músico tinerfeño.

1. El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él.

2. Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO .



A lo mejor tan, tan liberales no sois?? https://t.co/BvzJhikovL