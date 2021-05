El revés que ha sufrido Paz Herrera, exconcursante de ‘Pasapalabra’, tras ‘amenazar’ a los concursantes

‘Pasapalabra’, al igual que otros concursos como ‘Saber y ganar’, ha sido una verdadera escuela para concursantes que dedican su tiempo a competir en estos programas para sumar importantes cantidades de dinero.

Es el caso por ejemplo de Javier Dávila, que en la actualidad aspira a llevarse el rosco del espacio de Antena3, tras concursar en el programa de Jordi Hurtado. Otro caso válido es el de Erundino Alonso, que tras lograr hacerse con el bote más alto de la historia de la televisión en ‘Boom’, ahora pone a prueba sus conocimientos de cultura general en ‘El Cazador’ de TVE.

Junto a Erundino Alonso, que ejerce como cazador en el concurso presentado por Ion Aramendi, está también Paz Herrera, que puede presumir de haberse llevado el bote de ‘Pasapalabra’ en el pasado, durante su etapa en Telecinco. Fue tal la alegría que mostró Herrera, que cumplió su promesa de raparse la melena tras hacerse con 1.310.000 euros en 2014.

La advertencia de Paz Herrera a sus contrincantes en 'El Cazador'

A día de hoy, al igual que Erundino, Paz Herrera se encuentra en ‘El Cazador’, donde generalmente impone su jerarquía frente a sus rivales. Pero en su última participación en el concurso de la cadena pública no fue así, y sus fallos fueron una constante en la prueba final.

Unos errores que permitió a los concursantes del pasado jueves, 14 de mayo, hacerse con los 58.000 euros que sumaron tras obtener un total de 21 aciertos. Una marca bastante alta en comparación con otros programas, y que supo reconocer la propia cazadora: “Es una excelente marca, pero yo estoy aquí para haceros caer como a Ícaro”, ‘amenazaba’ Paz Herrera a sus rivales, a quienes se les veían con caras de tensión ante la compleja prueba que tenían por delante.









Los errores que condenaron a Paz Herrera

Por ello Paz Herrera, más conocida como ‘La profesora’ no tenía una papeleta fácil, no pudiendo superar las 21 respuestas que necesitaba para cazarles. La veterana concursante no supo dar respuesta a cuatro de las preguntas que planteaba Ion Aramendi, cada una de una faceta diferente: música, deportes, televisión y literatura.

Banda de Barcelona que en 2020 lanzó el álbum 'El regreso de Abba’ fue la primera pregunta que no respondió ‘La Profesora’. La respuesta, que acertaron en el rebote los invitados, era ‘Sidonie’.

Con qué equipo ganó Tom Brady su séptima Superbowl. Ni Paz Herrera ni luego sus contrincantes en la tarde del jueves supieron responden que el equipo eran los ‘Buccaneers’.









En cuanto a la pregunta sobre la televisión, se buscaba el nombre de la coprotagonista de la serie ‘El desorden que dejas’ junto a Inma Cuesta. Era Bárbara Lennie, tal y como respondieron los concursantes ante una Herrera en no era capaz de recordar el nombre.

Por último, el presentador de ‘El Cazador’ preguntaba a Paz Herrera por el autor de la obra ‘Benito, corre Benito’, cuyo autor es José Luis Olaizola, tal y como respondió una de las integrantes del equipo que luchaba por llevarse junto a sus compañeros los 58.000 euros que finalmente lograron ante una cazadora que no tuvo su mejor tarde.

Al menos, sí que tuvo oportunidad de demostrar sus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras, adivinando al personaje bíblico, hijo de patriarca, Abraham y Agar. En ese caso no dudó Paz Herrera en dar respuesta: Ismael