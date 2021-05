Un concursante de 'Saber y Ganar' carga contra Roberto Leal por lo que dice en 'Pasapalabra': “Tiene bemoles”

Un ex concursante del veterano programa de Televisión Española 'Saber y Ganar' clamaba en los últimos días al descubrir una metedura de pata ortográfica del presentador del concurso de Antena 3, Roberto Leal. Julio Álvarez respondía a través de las redes sociales a una polémica generada por un comentario del comunicador sevillano en una de las pruebas del programa que enfrenta a Pablo Díaz con Javier Dávila cada semana.

Concretamente los usuarios se quejaban a través de Twitter por el ejemplo que había elegido Leal, que esta semana cumple un año al frente del concurso, para explicar la diferencia entre “en torno” y “entorno”. “Impresentable lo que ha pasado ayer en un concurso que se supone que lo que persigue es que conozcamos nuestra lengua y hablemos mejor. El presentador, explicando las diferencias entre “entorno” y “en torno”, suelta “en torno suyo'”, comentaba una usuaria en respuesta a la cuenta oficial de 'Pasapalabra'. “Una bofetada mayúscula”, añadía.

Y es que, la forma que la seguidora suponemos que considera correcta de construir la frase sería “en torno a él”. En cualquier caso se trata de un error bastante común en algunas partes de España confundir expresiones como “delante de mí” con “delante mía”, que es errónea. A pesar de ello, el comentario se llenó de respuestas críticas hacia Leal. Pero también de mensajes defendiéndole. De hecho, algunos echaron mano de la web oficial de la RAE para detallar un ejemplo que, al aparecer recogido, podría suponerse que está aceptado: “Miró en torno suyo para asegurarse de que no le faltaba saludar a nadie”.









La respuesta de un concursante de 'Saber y Ganar'

Unas críticas a las que se sumaba Julio Álvarez, ex concursante del mítico programa de Televisión Española, 'Saber y Ganar', tanto en ediciones como la de 2015 y la de 2019. En palabras del también seguidor de 'Pasapalabra', achaca el error a una costumbre en los presentadores televisivos: “Suele ser un error muy frecuente en profesionales del micrófono. Ya chirría en cualquier momento, pero que se cometa precisamente al aclarar la corrección o incorrección de una expresión...Tiene bemoles”, se quejaba en redes sociales.

Pero no es la primera ocasión en la que Álvarez acude a Twitter para criticar al programa estrella de las tardes de Antena 3. Ya el pasado mes de febrero, cuando el concurso de Atresmedia dejó caer a la audiencia que Pablo Díaz se iba a llevar el bote (y que al final no ocurrió), Julio se lanzó a la misma red social para cargar contra el programa: “Una vergüenza lo que habéis hecho hoy en Pasapalabra y toda la expectación generada. No pienso veros más. Ojalá sufrais un boicot mayoritario. No podéis reíros así de los espectadores. Y me da igual que no lo hayáis afirmado explícitamente. ¡Desvergonzados!”





'Pasapalabra': la gran baza de Antena 3

Y es que, tal y como anunció el propio Roberto Leal hace exactamente un año, cuando el programa aterrizó y se estrenó en Antena 3, ha sido un concurso de largo recorrido. Si nos fijamos en los datos de los últimos meses antes de su cancelación en Telecinco, 'Pasapalabra' promediaba un 17% de share con Christian Gálvez como presentador, datos nada malos teniendo en cuenta los actuales de 'El precio justo'.

Ahora, y tras un año en parrilla, Antena 3 consigue rentabilizar el programa y, concretamente El Rosco, con datos por encima del 22% de cuota de pantalla y 2,7 millones de espectadores.