El Villarreal, cerca de firmar al fichaje más caro de su historia

Horas movidas en el mercado del Villarreal, con salidas y llegadas. La que está próxima de hacerse oficial es la del delantero georgiano Georges Mikautadze, tal y como pudo confirmar nuestro compañero Juan Igual en el programa de este viernes de Deportes COPE.

Hay un principio de acuerdo entre el 'submarino amarillo' y el Olympique de Marsella, equipo en el que milita el jugador georgiano. Una operación, que a falta de la firma y del reconocimiento médico, rondaría los 30 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del Villarreal.

salidas

El extremo internacional español Yeremy Pino ha sido traspasado por el Villarreal al Crystal Palace inglés, según ha informado el club castellonense en un comunicado. Tras casi diez años en el club castellonense, el jugador canario militará las próximas cinco temporadas en la Premier, tras haber sido traspasado por una cantidad que ronda los 30 millones de euros más variables, siendo así una de las ventas más caras de la historia del Villarreal.

EFE Yeremy Pino celebrando un gol con el Villarreal

El futbolista había arrancado la temporada como titular, tras haber superado una lesión de rodilla el año pasado y habiendo regresado en la recta final de la temporada anterior. De la mano de Unai Emery se asentó en la primera plantilla, siendo importante en la temporada 20-21, en la que se alcanzó el título de la Europa League. Tras cinco temporadas en el primer equipo, Yeremy Pino deja el Villarreal tras haber jugado 170 encuentros oficiales, en los que marcó veintidós goles y dio veintitrés asistencias de gol.

El Deportivo Alavés ha fichado a Denis Suárez hasta 2027, después de que el Villarreal CF haya llegado a un acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato. A lo largo de su carrera acumula más de 250 partidos en Primera División, además de contar con experiencia en competiciones europeas. Ha levantado seis títulos de campeón, entre Liga, Copa del Rey y una Europa League.

EFE Denis Suárez, celebrando un gol con el Villarreal

llegada

El Villarreal CF y el Minnesota United han alcanzado un acuerdo de traspaso por Tani Oluwaseyi, que jugará como groguet las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030. A sus 25 años, tiene experiencia en el fútbol estadounidense, donde ha firmado impresionantes firmas. En sus 50 encuentros en la MLS con el Minnesota United FC, ha marcado un total de 18 goles y ha repartido 13 asistencias. Nacionalizado canadiense ha disputado 15 encuentros con esta selección marcando dos goles.