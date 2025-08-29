Ángel Torres: "Necesitamos vender a un futbolista, puede ser Uche o puede ser otro"

Este fin de semana, el Getafe tiene que dejar solucionado el problema que tiene con los jugadores que todavía ha de inscribir. En estos momentos, el conjunto azulón tiene hasta 6 jugadores que no pueden aún jugar un partido de la competición doméstica hasta que aparezcan oficialmente en la página de LaLiga.

El Getafe celebra el gol de Liso al Sevilla

uche tiene la llave

Hace un par de semanas, el Getafe tuvo que vender a Omar Alderete según por su propio presidente por "tres perras". Con el central paraguayo fuera de la plantilla, el equipo madrileño necesita vender a un jugador más para poner punto y final a su pesadilla. Ese jugador es Chrisantus Uche, quién en estas últimas semanas ha estado muy vinculado al Wolverhampton.

EFE Uche celebra su gol, en el Celta - Getafe

declaraciones de Ángel torres

En la previa del encuentro ante el Valencia, Ángel Torres habló con los compañeros de Movistar + y fue muy tajante con respecto al tema del jugador que han de vender: "Necesitamos vender un futbolista para poder inscribir a las siete fichas que nos quedan. Puede ser Uche o puede ser otro... Mañana decidiremos. Será un fin de semana peliagudo".