Pablo Díaz, muy criticado por la estrategia que usa en 'Pasapalabra' para vencer a Javier Dávila: "Insufrible"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Sin embargo, este jueves, Dávila empezó el programa en la 'Silla Azul', aunque volvió a formar parte del equipo azul a pesar de que, tal y como reconoció, no estaba en su mejor día. El concursante se enfrentó a las pruebas junto a sus nuevos compañeros, Óscar Martínez y Beatriz Jarrín Lera, quienes le ayudaron a conseguir el número máximo de segundos posibles para poder hacer frente a 'El Rosco'.





Los concursantes se esforzaron al máximo en las pruebas para poder enfrentarse a la prueba final con el mayor tiempo posible. Finalmente, los Pablo y Javier volvieron a empatar en el duelo con 23 aciertos cada uno. Ninguno de los dos se sabían dos de sus letras, por lo que dejaron que los segundos se terminasen.

En el caso de Pablo, utilizó su habitual estrategia de hacer una primera vuelta con pocos aciertos para pensar y dar las respuestas correctas en la segunda, de tal manera que siempre regala jugadas sorprendentes a los espectadores. Normalmente, el concursante puede llegar hasta acertar diez palabras seguidas en la segunda ronda, lo que el público le recompensa con una ovación.

"Pablo es un muy mal compañero"

Aunque es una estrategia que lleva utilizando desde sus comienzos, siempre ha sido muy criticado por ello. Muchos usuarios se pronunciaron este jueves por ello y no dudaron en arremeter contra el concursante. Los tuiteros acusaron a Pablo de hacerlo a propósito con la única intención de obtener más protagonismo y recibir aplausos por parte del público. Esto se debe a que muchos le acusan de "egocéntrico" y de tenérselo muy creído por ser el participante más longevo del concurso.

"Como siempre... Todas de tirón, para llegar a su ansiado aplauso... Me le puedo imaginar en el colegio, clarito, clarito su comportamiento... Insufrible, egocéntrico, narcisista, prepotente, altanero, pedante", declaraba un usuario. "Caretas fuera, Pablo es un muy mal compañero dejando pasar palabras fáciles para lucirse en la segunda vuelta y sacar esa sonrisa falsa que le caracteriza. No puedo con él, y me sorprende que tenga tantos seguidores...", decía otro. "Su cara lo dice todo, se acaba de mear encima... Que le traigan un espejo para que pueda besarse a él mismo...", agregaban.

