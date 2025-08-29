El Almería no pasa del empate en su visita a la Real Sociedad B

Real Sociedad B y UD Almería firmaron este viernes un empate a dos muy vistoso en el encuentro de la tercera jornada de LaLiga en Segunda División disputado en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián.

Si bien el inicio del encuentro pudo tener algo más de protagonismo el filial 'txuri urdin', es cierto que la primera media hora sirvió poco más que de tanteo para ambos conjuntos. Fue precisamente en el minuto 33 cuando Arkaitz Mariezkurrena, tras perder el balón en el área rival, fue capaz de rehacerse y volver a robarlo para, él mismo, provocar un penalti que posteriormente marcó.

Con el subidón del gol, se animó acto seguido Gorka Carrera a pegarle desde fuera del área, aunque el balón se fue por encima del larguero. Entonces, cuando parecía que ambos equipos firmaban el 1-0 antes del descanso, Nico Melamed cazó un balón en el área 'txuri urdin' que transformó a la media vuelta con un gran disparo. Al regreso de los vestuarios, el Sanse, mejor incluso que al inicio de la primera parte, salió mejor que el Almería, lo que le sirvió para que Carrera cazase un centro medido de Lander Astiazaran y se volviese a adelantar en el marcador.

A partir de ahí, los minutos se sucedieron, para beneficio de los locales, quienes aguantaron tranquilos hasta cerca del minuto 70. A partir de ahí, los almerienses, por debajo en el marcador, comenzaron a apretar y a pisar más área rival. Así llegó la parada del partido, bajo la firma de Aitor Fraga, quien metió una mano milagrosa en un mano a mano con Leo Baptistao, y aunque el balón quedó muerto casi en boca de gol, Alex Lebarbier estuvo atento para salvaguardar su puerta. Aun así, una gran jugada del Almería volvió a poner la igualada en el luminoso.

El recién ingresado Sergio Arribas cazó un centro, y casi desde la frontal del área, pegó un zapatazo imparable al palo largo. Quiso reaccionar el Sanse, y casi lo consigue, pero Lebarbier mandó por encima del larguero un pase dentro del área de Álex Marchal.

Sin tiempo para más, reparto de puntos en el Estadio de Anoeta que deja a la Real Sociedad B decimotercero, con cuatro puntos, y a la UD Almería, en cuarto lugar, con cinco puntos.