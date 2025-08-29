El Sporting sigue en línea ascendente

El Sporting ganó este viernes por 1-0 y con gol de Lucas Perrin a la Cultural en un Molinón hasta la bandera que festejó la tercera victoria consecutiva de los suyos en un comienzo de temporada inmejorable que ubica a los asturianos líderes momentáneamente de la clasificación de Segunda en contraposición con un cuadro leonés que es colista aún sin puntuar.

El partido comenzó con el juego inclinado contra la portería de Edgar Badía, que realizó dos intervenciones de mérito en los primeros cinco minutos, primero a un disparo forzado de Pablo Vázquez desde el interior del área y posteriormente a una llegada de Gelabert en la que el meta achicó muy bien los espacios.

El Sporting seguía insistiendo en busca del gol, asentado en la mitad de campo de la Cultural, encontrando el camino a otra ocasión clara por medio de una contra que condujo Dubasin y cuyo centro raso encontró el remate de Amadou, pero el cuero fue directo a la posición de Badía, que lo atrapó sin dificultades.

El marcador no se movería antes del paso por vestuarios a pesar de los intentos locales, pero fue en los primeros compases del segundo tiempo cuando el Sporting encontraría la forma de abrir la lata.

Por medio de una falta lateral, Diego Sánchez se adueñó del primer despeje y puso un centro al área que recogió Otero en línea de fondo, desde donde el colombiano, máximo asistente del equipo, devolvió el cuero al corazón del área para que Perrin se anticipara a su defensor tirándose en plancha y cabeceara al fondo de la red.

El partido fue tomando más alternativas hacia el último tramo, momento en el que la Cultural dispuso de una buena opción para empatar con una peligrosa falta desde la frontal del área, sin embargo, el lanzamiento de Pastoriza, que superó bien la barrera, se encontró con una gran estirada de Yáñez cuando el balón se dirigía a la escuadra.

Los de Raúl Llona tuvieron varios acercamientos al área sportinguista sin encontrar remate, mientras los rojiblancos también dispusieron de algún contragolpe para sentenciar el partido, pero finalmente el marcador no se movería de ese 1-0 a favor de los asturianos.

ficha del partido

Sporting: Yáñez, Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín (Loum min 83), Corredera, Dubasin (min 74), Gelabert (Smith min 74), Otero (Caicedo min 83) y Amadou (Gaspar min 63).

Cultural Leonesa: Edgar Badia, Rodri Suárez, Fornos (Diallo min 73), Collado (Pastoriza min 58), Luis Chacón, Bicho (Yayo min 73), Paraschiv (Manu Justo min 58), García (Guzmán Ortega min 80), Thiago Ojeda, Larios y Barzic.

Gol: 1-0, M.55: Perrin.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Comité vasco). Amonestó a los locales Gelabert (min 45), Corredera (min 61), Dubasin (min 67) y Gaspar (min 90) y al visitante Thiago Ojeda (min 86).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 3 de la Segunda División disputado en el estadio El Molinón ante 25.146 espectadores.