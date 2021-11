El PSOE pide al alcalde de Córdoba que rompa su acuerdo de gobierno con Ciudadanos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido al alcalde, José María Bellido, que hoy mismo, sin más dilación, rompa su acuerdo de gobierno con Ciudadanos.

“Este cogobierno no puede seguir ni un día más sostenido por el Grupo Municipal Ciudadanos, un grupo en el que todos y cada uno de sus miembros están envueltos en polémicas por falta de transparencia y presuntos delitos”, comenzaba su intervención la portavoz, Isabel Ambrosio. Y continuaba: “Ciudadanos llegó supuestamente a la política para regenerarla, para denunciar y perseguir la corrupción y mejorar la gestión. Su cabeza de lista y hoy primera teniente de alcalde de este ayuntamiento, Isabel Albás, pregonaba durante la campaña electoral que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los cordobeses y hoy hemos cambiado de bolsillo y ahora es el de Ciudadanos”.





Una sombra de sospecha continua





El PSOE denuncia que el Grupo Municipal de Ciudadanos vive envuelto en polémicas y cubierto por una sombra de sospecha continua: desde los abusos redactados en el correo de Manuel Torrejimeno a la entonces gerente del IMDECO, la estafa del caso Timoteo, el despilfarro en la gestión y facturas de Turismo de Isabel Albás, el oscurantismo en el proceso de la bolsa de trabajo de Antonio Álvarez en CECOSAM y ahora el caso Dorado en Infraestructuras.

Ambrosio denunciaba que “no hay ni un solo concejal o concejal de Ciudadanos que se libre de polémicas e incluso de presuntos delitos. Ésta es la foto de Ciudadanos en el gobierno municipal, foto que afecta no sólo a los miembros de este grupo, sino a competencias tan importantes en esta ciudad como Infraestructuras, que permiten mejorar la ciudad con inversiones”.

En la lista de áreas municipales afectadas están también Turismo, sector económico capital en Córdoba, Servicios Sociales, que debe ocuparse de las necesidades básicas de los más vulnerables, y Cementerios, cuya gestión desde lo público debe ser impecable.

“Un gobierno con el grupo Ciudadanos que va acumulando escándalos genera sospechas y daña la imagen de la ciudad. Y a la cabeza de este equipo está José María Bellido, que, si no se desmarca, si no rompe el acuerdo de gobierno, será el máximo responsable y cómplice”. Llegados a este punto, con la acumulación durante dos años y medio, los socialistas aseguran que ya no basta con cesar a David Dorado de sus funciones como responsable de Infraestructuras por su presunta participación en los contratos irregulares en su área o por haber acusado con mucha ligereza y sin justificación alguna a los funcionarios, los órganos de tutela y las Intervención del ayuntamiento.

“Hemos llegado hasta aquí con un alcalde que se ha situado de perfil, con declaraciones vacías que sólo persiguen salvarse a sí mismo de un problema que no ha sabido ni gestionar ni cortar”.





Los primeros indicios

La portavoz apunta que el alcalde tendría que haber actuado ante los primeros indicios de lo que estaba ocurriendo en Infraestructuras. “Un buen momento habría sido el cese del primer director general de este área en abril del año pasado. ¿Por qué no se interesó el alcalde por los motivos que llevaron a aquel técnico a dejar la delegación?. El alcalde tiene que ejercer su autoridad y dar un paso al frente. Eso significa romper el acuerdo de gobierno con Ciudadanos”.

Para el PSOE, ésta es la única manera de recuperar la confianza de los cordobeses y cordobesas y esa confianza “no se pide a la ciudadanía. Se gana tomando decisiones acertadas”. Los socialistas aclaran, además, que romper el acuerdo de gobierno con Ciudadanos no genera ningún riesgo para Capitulares. En el peor de los escenarios, y ante la imposibilidad de negociar un presupuesto, se puede prorrogar el actual que, según sus propias declaraciones, es “un buen presupuesto” y salió adelante gracias a la abstención del PSOE.

“El alcalde sabe, porque lo hemos demostrado, que puede contar con el Grupo Municipal Socialista para los asuntos de interés para la ciudad, para acordar proyectos generadores de riqueza social, económica y cultural. Pero también advertimos que mientras continúe con un equipo de gobierno donde haya miembros que estén bajo sospecha no va a encontrar nunca nuestro apoyo ”.

Isabel Ambrosio ha insistido en que la ciudad no puede seguir en esta situación , que se está manchando la imagen de Córdoba y poniendo en riesgo posibles inversiones tan necesarias en estos momentos post COVID.

“Por todos estos motivos exigimos al señor Bellido que actúe ya y rompa de inmediato el acuerdo de gobierno con Ciudadanos”, sentenciaba la portavoz.