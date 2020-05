Juan Sabas renueva como técnico del Córdoba C.F.

El Córdoba CF ha llegado a un acuerdo con Juan Sabas para que sea el entrenador del primer equipo cordobesista la próxima temporada. La dirección deportiva del club ha decidido darle continuidad al preparador madrileño después de que esta temporada no haya podido estrenarse en el banquillo debido a la suspensión del campeonato. El staff técnico lo completarán Manuel Robles, como segundo entrenador, y Rubén Betanzos, como preparador físico, tal y como estaba previsto para esta temporada.

Como entrenador se curtió en la cantera del Atlético hasta convertirse en el segundo de Abel Resino en el propio Atlético, Ciudad de Murcia, Levante y Valladolid. Empezó de primer técnico en el Sanse en Tercera, llevándolo a un play-off de ascenso a Segunda B. Después de tres años sin encontrar acomodo en ningún banquillo (“se me cerraban todas las puertas”), su gran éxito hasta la fecha le llegó en Almendralejo. Tomó las riendas de un Extremadura casi desahuciado – con dos entrenadores ya despedidos, penúltimo y a siete puntos de la permanencia-y lo dejó siete puntos por encima del descenso.

Sanse y Extremadura, su bagaje en los banquillos como primer entrenador

Sabas renueva, se construye un equipo para ascender a Segunda… y le echan: “el Secretario Técnico y el presidente me echaron porque no tenían confianza en mi persona y me decían que yo no confiaba en el proyecto”. La paradoja es que varios meses después los mismos que le echaron le vuelven a llamar a dos partidos para el final de la temporada regular para relevar a un merengue como Martín Vázquez. Tenía una espina clavada y se la quitó con creces. Con Sabas como revulsivo el Extremadura vence en las dos jornadas que faltaban y supera en los cruces primero al Fabril Deportivo -con un incompresible autogol de su meta Dani Cobo incluido en el último suspiro-, al Mirandés a pesar de caer en la ida 0-1 y por último al Cartagena por un solitario gol de Pardo. En ese Extremadura estaban dos jugadores los hoy cordobesistas Valverde y Willy. La dirección deportiva almendralejense le mantiene en su cargo en Segunda durante trece partidos de los que apenas gana dos.

Él mismo le explicó a Antonio Ruiz lo que es trabajar como técnico en Segunda B: “Es muy diferente manejar vestuarios con los Reyes, Kun Agüero o Forlán a meterte en un vestuario en el que puede haber gente que trabaja (eso no le pasará en el Córdoba). Mi fuerte es el vestuario. Me he tirado muchos años de Segundo entrenador y eres el poli bueno, el que hace de enlace entre futbolistas y entrenador”.

