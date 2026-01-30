CAMPO Y SAL | 30 ENE 2026

El temporal causa graves daños en el campo gaditano, embalses superando récords. El sector primario se movilizaba el pasado 29 de enero en Cádiz y con FECOPESCA te contamos la iniciativa Red Ecomar. Con FITESA y ASAJA Cádiz te ofrecemos toda la información de la Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Cádiz