CAMPO Y SAL | 21 NOV 2025

ASAJA muestra su proyecto "Gemelo digital" para riego antiheladas en aguacate. La cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y el Ayuntamiento de Chiclana firman un convenio para apoyar al campo. Bodegas Fundador es reconocida como la tercera mejor productora de vino del mundo y primera de España. Se entregan premios FAAPE a profesionales de la pesca. La Junta de Andalucía ofrece ayudas al sector ganadero y alerta sobre la nueva PAC.