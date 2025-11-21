CAMPO Y SAL | 21 NOV 2025
ASAJA muestra su proyecto "Gemelo digital" para riego antiheladas en aguacate. La cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y el Ayuntamiento de Chiclana firman un convenio para apoyar al campo. Bodegas Fundador es reconocida como la tercera mejor productora de vino del mundo y primera de España. Se entregan premios FAAPE a profesionales de la pesca. La Junta de Andalucía ofrece ayudas al sector ganadero y alerta sobre la nueva PAC.
Cádiz
1 min lectura24:22 min escucha
