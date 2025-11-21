COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

CAMPO Y SAL | 21 NOV 2025

 ASAJA muestra su proyecto "Gemelo digital" para riego antiheladas en aguacate. La cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y el Ayuntamiento de Chiclana firman un convenio para apoyar al campo. Bodegas Fundador es reconocida como la tercera mejor productora de vino del mundo y primera de España. Se entregan premios FAAPE a profesionales de la pesca. La Junta de Andalucía ofrece ayudas al sector ganadero y alerta sobre la nueva PAC.

CAMPO Y SAL | 21 NOV 2025
00:00
Descargar
José Manuel Cabrales

CAMPO Y SAL | 21 NOV 2025

José Manuel Cabrales

Cádiz - Publicado el

1 min lectura24:22 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 20 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking