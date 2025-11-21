Lucía, responsable de mercadillo de segunda mano: "Algunos vestidos de novia tienen manchas o le falta alguna piedrita, preferimos venderlos más baratos y que la gente lo convierta"

El negocio de la ropa de segunda mano está experimentando un notable crecimiento en España, con una facturación anual que supera los 5.500 millones de euros. Este fenómeno, analizado en el programa La Linterna de Madrid con Adrián Gil, responde a una nueva conciencia económica y medioambiental de los consumidores.

Cada vez más personas optan por no realizar grandes desembolsos en prendas que tendrán un uso limitado, como ocurre con los vestidos de novia. En este contexto, iniciativas como el mercadillo organizado por Recumadrid ofrecen alternativas asequibles y sostenibles.

Una segunda vida para los trajes de novia

Lucía, responsable del mercadillo, ha explicado la filosofía detrás de la venta de estos trajes tan especiales. "Como son, a lo mejor, vestidos muy antiguos o, bueno, así que, a lo mejor, tenemos alguno que están un poco manchados o que le falta piedritas para darle salida", comenta. La idea es ofrecerlos a un precio reducido para fomentar la creatividad de los compradores.

Preferimos venderlos más baratos y que la gente lo convierta" Lucía Responsable del mercadillo

El objetivo principal es dar una nueva oportunidad a estas prendas y, al mismo tiempo, "evitar crear más residuos", según señala Lucía. La propuesta es clara: "preferimos venderlos más baratos y que la gente lo convierta". De esta forma, una pieza que no se vendería por sus taras puede transformarse en "una falda nueva a partir de la tela o a lo mejor el top".

Alamy Stock Photo Un vestido de novia yace sobre un camino empedrado, manchado de tierra y rodeado de pétalos de flores esparcidos.

Un sector en auge con nuevos retos

La creciente popularidad de las compras de ropa de segunda mano refleja un cambio en los hábitos de consumo. No obstante, el sector también enfrenta desafíos, como la correcta gestión de la ropa donada y las implicaciones fiscales que tiene el negocio que supone la venta de ropa por internet.