La fotografía cofrade, un homenaje a Larrinaga y visitas a Medina y Chiclana, en 'Carrera Oficial'

El reconocido cofrade jerezano Miguel Ángel Castaño, autor tanto de las fotografías que ilustran el calendario cofrade de 2021 que puedes descargarte en el banner de cope.es/jerez como de las que ilustrarán desde el 22 de marzo las banderolas con las que COPE sacará la Semana Santa a las calle, abre este espacio. 'Carrera Oficial, la Pasión en la calle' es la iniciativa en la que seguimos profundizando y que verá la luz en solo unos días en Porvera y Larga, en Jerez de la Frontera.

El fotógrafo Miguel Ángel Castaño.

No olvidamos al músico gaditano Sergio Larrinaga, recientemente fallecido y homenajeado en conversarión con su compañero y amigo Alex García Rey. El noveno 'Carrera Oficial' se completa con sendas visitas a Medina Sidonia y Chiclana de la Frontera sobre cuyas respectivas Semana Santa conversamos respectivamente con el secretario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías asidonense Rafael Reyes y la vicepresidenta chiclanera Inmaculada Parra. No te pierdas este podcast no los ocho anteriores.

