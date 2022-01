Atención a la música cofrade que llega: "Éste será año de recuperación de lo que ya se debió estrenar"

Los cofrades bullen en la esperanza de poder disfrutar de procesiones en la calle, de normalidad para una Cuaresma y Semana Santa 2022 que apuntan posibilidades de ser históricas tras dos años en barbecho. Si el virus finalmente no lo complica, claro. Y pocos elementos como la música contribuyen tan alentadoramente a construir en la mente las imágenes que esperamos poder ver al fin en poco más de dos meses. Por ello es que este primer podcast 'Carrera Oficial' del nuevo año se dedica, como ya ocurriera con el último de anterior en nuestro homenaje al músico autor de nuestra sintonía Andrés Muñoz, a las composiciones procesionales.

Analizar a los grandes autores, las grandes marchas de siempre, es un buen camino. Pero si queda unido a la previsión de cuanto ha sido creado y no estrenado en la calle por la pandemia encontramos la combinación perfecta para generar la expectación pretendida. Y una y otra cosa están garantizadas con el joven periodista y músico Santiago Bellido. Con él, fagotista y fundador y director de la capilla 'Sonos angeli', repasamos tanto a los clásicos como a las novedades en el espacio que puedes escuchar aquí mismo y en el que también participa Marco Antonio Gómez, cofrade en facetas directivas acostumbrado al trato, contratación y elección de repertorios.

Audio





Suenan 'Carrera Oficial', 'Soleá dame la mano', 'Al pie de la cruz' o 'Jesús Nazareno' y junto a ellas se tercia profundizar en las figuras de Font de Anta, Germán Álvarez-Beigbeder y Andrés Muñoz. Bellido nos lo permite y evoca la frase de Stravinski cuando, viendo a un paso en Sevilla acompañado por la segunda de estas marchas, dijo aquello de "estoy viendo lo que escucho y escuchando lo que veo". Pero tampoco pierde de vista las nuevas composiciones que llegan: "Hay muchas obras que se han quedado en el tintero, éste será un año de recuperación de lo que debería haberse estrenado en 2020 y 2021".

No oculta que "en la provincia de Cádiz no tenemos gran cosa, no hay una evolución natural de los compositores y casi siempre nos fijamos en Sevilla o Córdoba donde también están saliendo cosas muy buenas como las cosas de Pablo Martínez Recio, y en Sevilla Antonio Moral Jurado, Daniel Albarrán o los ya consagrado Hurtado y López Gángara". Vaticina Santiago Bellido que las dos grandes marchas de entre las que llegan en 2022 serán 'La Virgen de las Angustias' y 'Pasa la Virgen de la Candelaria', de autoría respectiva de estos dos últimos compositores.





NOVEDADES DE 'SONOS ANGELI'

Y por lo que se refiere a esa capilla musical que fundó y dirige hay novedades dignas de ser tenidas en cuenta: "'Sonos angeli' está preparando un concierto de marchas a quinteto que abrirá 'Cristo de la Expiración'". La llegada de la pandemia ha marcado ciertos cambios: pasan de estar compuestos instrumentalmente por flauta, clarinete y fagot a ampliar a quinteto de oboe, flauta, clarinete y fagot: "Una formación más clásica que nos permite dar mayor sonoridad en la calle al grupo, será un cambio qe va a venir muy bien al grupo, hay ganas, hay ilusones renovadas, yo hacía muchos años que no estaba tan ilusionado".

Marco Antonio Gómez, por su parte, abunda en su experiencia como cofrade de la sevillana Carretería y las jerezanas Sagrada Cena, Tres Caídas y, especialmente, Consuelo del Pelirón. Requiere ciertos conocimientos el trato, contrato y elaboración de repertorios y también ello nos ayuda: "La música cumple ese papel para la que fue creada, complementar esa puesta en escena que son las cofradías en la calle, y también remarcar ese carácter que cada una tiene, las más populares con su estilo y las que podemos denominar de 'escala de grises' que tanto han florecido de un tiempo a esta parte se elabora un repertorio musical más adecuado a estas corporaciones", dice.

