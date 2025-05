La frase que escuchó un cabo de la Guardia Civil a su mujer tras ayudar a un invidente y que no olvida

Madrid - Publicado el 21 may 2025, 20:10

Siempre decimos que el deporte une, tiende puentes, hermana y es salud... pero pocas veces somos realmente conscientes de hasta qué punto eso es verdad. El sargento alumno de la Guardia Civil, Miguel Frau, es la prueba viviente de que el deporte puede ser mucho más que eso.

De hecho, puede ser una forma poderosa de conectar mundos, personas y capacidades distintas. Miguel se define a sí mismo como un corredor popular 'amateur', como él mismo dice, con esa mezcla de humildad y humor que lo caracteriza. Sin embargo, un día descubrió que lo que de verdad le hacía correr no era mejorar sus tiempos, sino ofrecer algo más valioso que sus marcas: sus piernas.

Ponerlas al servicio de quienes, para cruzar una meta, necesitan de alguien que les guíe. Precisamente de eso ha tratado la historia de Javi Nieves de este miércoles en 'La Tarde', pero para entender cómo empezó todo, primero hay que viajar al año 2018.

Fue entonces cuando Miguel se unió al proyecto “Comparte tu energía”, una iniciativa de la ONCE que conecta a corredores videntes con personas con discapacidad visual para que puedan entrenar y competir juntos. Dentro de este programa, Miguel conoció a Eduardo Pérez, un corredor ciego con quien, desde aquel primer encuentro, ha formado un tándem inseparable.

CÓMO SURGIÓ SU HISTORIA

Su historia ha cautivado a Javi Nieves porque va mucho más allá de compartir entrenamientos o cruzar una línea de meta. Lo suyo es una alianza construida sobre la confianza y el compromiso. Fruto de esa unión ha nacido el proyecto “#2ojos4piernas”, una iniciativa que lleva consigo una visión poderosa: unir la vocación de servicio con la pasión por el deporte.

El objetivo es claro: que ninguna persona con discapacidad visual tenga que renunciar a entrenar o competir por falta de apoyo, y para conocer más en profundidad la historia, Pilar García Muñiz y Javi Nieves han hablado tanto con Miguel como con Eduardo en 'La Tarde'. Después de cinco años corriendo juntos, compartiendo tantas horas y desafíos, ambos tienen ya una amistad muy consolidada y además, han compartido momentos muy divertidos.

Eduardo junto a Miguel durante la entrevista en COPE

Un momento del que se acuerdan mucho los dos es de su primer entrenamiento. Miguel ha asegurado que no sabía qué esperar el primer día, "cuando vas a conocer a una persona invidente te imaginas a una persona con bastón, pero todo fue muy bien desde el principio y nos reímos mucho". Además, al llegar a casa estaba muy cansado y según ha comentado entre risas, su mujer le dijo: "Es que has quedado con un ciego, no con un cojo". Lo que ha desatado las risas en mitad del programa.

En su caso, Miguel y Edu se conocieron a través de 'Comparte tu energía', que facilita a las personas con discapacidad visual grave, aficionados al 'running', a encontrar corredores que puedan ser sus guías. Eduardo ha tenido la suerte de conocer a muchas personas que han ido a correr con él, pero no todo ha sido tan bonito.

La aplicación fue abandonándose y como bien ha explicado el entrevistado, ahora ha quedado reducida a mucho menos de lo que era antes: "ahora mismo si intentas buscar a alguien a través de esta plataforma es imposible y me da pena", ha asegurado en un tono realmente triste.

¿Por qué decidió Edu buscar un compañero de running? "Tras algún tropiezo que otro en carreras en las que participé con otras personas, decidí que lo mejor era buscar un compañero para correr junto a alguien, y así fue", ha contado. Además, entre ambos han explicado perfectamente cómo se sienten más cómodos para hacer este deporte: "Hay cuerdas con las que nos atamos y mantenemos la distancia, pero no solo para correr, también para nadar".

SEGUIR AYUDANDO

La emoción siempre está a flor de piel cuando practican deporte juntos, y Eduardo lo ha confirmado: "siempre que terminamos una carrera juntos me emociono". Por eso, ahora se han propuesto seguir ayudando y han creado juntos el proyecto #2ojos4piernas, para el que contaron con la ayuda de la Fundación Guardia Civil y con el que ahora pretenden ayudar y conectar a muchas más personas en su misma situación.

Ponerse en contacto con ellos para empezar en este mundillo es muy sencillo. En las carreras siempre visten de colores vistosos para que se les vea, y lo cierto es que prácticamente en todas esas ocasiones, se les acerca alguien para ver cómo tienen que hacer.

Buscando el nombre del proyecto cualquiera puede unirse, y gracias a compartir su historia, ahora seguro que alcanzan a muchas más personas que se sienten identificadas con ellos tanto por querer ayudar como por ser ayudados.