Andrés Muñoz: conoce la humildad y el talento del músico que en los 80 creó nuestra sintonía

Una experiencia inmersiva en el tiempo. El buceo en la realidad musical de nuestra tierra cuando, allá a comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo, Andrés Muñoz Rivera, tras veinte años sin componer nada, aceptó el desafío propuesto por pioneros del programa cofrade 'Carrera Oficial', que creó el entonces director de COPE Andrés Luis Cañadas Machado. Ello te propone el último de nuestros podcasts de este 2021, este espacio que hereda cuanto se ha generado en más de medio siglo de radio cofrade.

El invitado de esta entrega es Andrés Muñoz hijo, salvaguarda de un patrimonio musical que pone a nuestra disposición en una preciosa colección de audios históricos. Primeros ensayos de sus composiciones para Semana Santa o entrevistas como la de Eduardo Rinconada y Manolo Doña al recibirse terminada la marcha que, con el nombre del programa, era recibida hace 38 años y medio para una sintonía que aún permanece como puedes disfrutar en cada uno de estos podcast. Aquí tienes este espacio. No te lo pierdas.

Audio Homenaje al músico jerezano Andrés Muñoz Rivera, autor de la marcha 'Carrera Oficial' con la que dio sintonía a este programa de COPE





"ERA MUY HUMILDE Y AGRADECIDO"

"Para la familia Muñoz es un honor donde me encuentro" asegura quien, ante nuestros micrófonos, pone a nuestra disposición un pen con joyas de las que seguiremos disfrutando en próximos espacios. "Mi padre nunca pensó que iba a trascender tras fallecer, no se preocupaba de grabar y hay mucho material suyo que no está registrado en la Sociedad de Autores", cosa que está empzando a resolver su hijo. "Era muy humilde y muy agradecido para con quien se acordaba de él", recuerda con tono entrañable.

Le enseñamos las partituras de 'Carrera Oficial', enmarcadas en la emisora de COPE en Jerez, y las sostiene mientras desvela multitud de recuerdos. Llama la atención, junto al primer ensayo "en un garaje de la antigua casa de Primo de Rivera" de nuestra sintonía, la presencia de primeras grabaciones de piezas como 'Estrella Lasaliana' o 'Esperanza de la Yedra', el estreno de 'Paz y Concordia', la extraordinaria marcha dedicada a Jesús Nazareno de Arcos, 'Nuestra Señora del Desconsuelo','Nuestra Señora de la Soledad' o 'Camino del Calvario'.

Archivo de Andrés Muñoz





"Sin yo pedírselo me llevaba a los ensayos de la Banda Municipal en tiempos de don Moisés Davia Soriano director a la plaza del Arenal" recuerda ese otro Andrés Muñoz que reconoce que "no me quiso meter en el mundo de la música porque no tenía buen recuerdo de cómo lo pasó". Y lo explica: "La banda estaba mal mirada, los músicos no estaban considerados de primera categoría, tenían un sueldo casi mísero y cada uno se buscaba las maneras de sobrevivir, uno zapatero, otros en la empresa de Aguas, en la imprenta del Ayuntamiento".

"Empezó tocando el trombón cuando la madre lo tuvo que ingresar en el Hospicio de Jerez, lo que actualmente es la iglesia de Capuchinos, antes el Colegio de los Salesianos". Vivió en calle Campàna, se casó y se fue a vivir a calle Sol, frente a la casa de Lola Flores. Siempre vivió el ambiente del cante en los tabancos y así comenzó a formar parte de grupos, rondallas, se ganaban algun dinerillo para poder salir adelante. de esa época es 'Futbolería calé' y obras similares que se convirtieron en sus primeras composiciones.

Archivo de Andrés Muñoz

"LA SEMANA SANTA ES FÚNEBRE"

Las enseñanzas del recordado Germán Álvarez Beigbeder es evidente. "Llegó a casa con las lágrimas cayendo al suelo el día que murió" recuerda su hijo. Y, quizá marcado por esa influencia, tenía la convicción que "la Semana Santa es fúnebre, todo lo que hago es triste" como avisó al cofrade de la Borriquita Antonio Morales cuando, en el mismo programa 'Carrera Oficial' de la entrega de nuestra marcha, le fue encargada 'Estrella lasaliana'. Puedes escuchar aquí la entrevista que le realizó Eduardo Rinconada en 1983.

'Póstumo homenaje' fue el título de una pieza para la Semana Santa dedicada a un amigo, "pero le dijeron que debía ser una marcha dedicada a una imagen, y se la dedicó a Jesús Nazareno de Arcos". El análisis de Andrés Muñoz hijo se da la mano en este podcast con las palabras de su padre en esa histórica entrevista del recordado compañero Eduardo Rinconada al que le decía sobre 'Carrera Oficial': "Sí, no ha salido mala; hacía 20 años que no componía nada y, por la petición que me hiciste, la he compuesto con mucho gusto".

Archivo de Andrés Muñoz





ELEMENTOS PRESENTES EN LA MARCHA 'CARRERA OFICIAL'

"Hubo que recordar otra vez la técnica de lo que es la música, el contrapunto, sacar una melodía inspirada..." le explica al comunicador en esta entrañable conversación que puedes escuchar. "Basándome en la Semana Santa de Jerez, la que yo conocía de diez años tocando un instrumento, he recordado por ejemplo aquella trompeta que creo que se ha perdido, ¿saetera se llama?, o las trompetas de los Lanceros de Villaviciosa, incluso algo de flamenco...", completa la explicación. Todo ello es reconocible cuando se escucha la marcha.

"Me valía de una guitarra para la cuestión de enlace de los acordes; tuve piano pero lo tuve que vender porque se me caía el techo de la casa" dice en la grabación antes de recibir el placet del equipo que entonces hacía el programa 'Carrera Oficial': "Los compañeros están encantados con ella, gustosos porque ven en ella el movimiento de un paso de palio", confirma Rinconada. Es la historia de COPE la que se da la mano con la de la música procesional local. Y todo ello en un podcast que no debes perderte. Aquí lo tienes. Disfrútalo.

