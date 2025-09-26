Nuestro pódcast 'Razones Jerez 3031' comienza su segunda temporada en el deseo que la ciudad consiga convertirse en Capital Europea de la Cultura

Volvemos a la carga. Iniciamos la segunda temporada de 'Razones Jerez 2031' con el mismo propósito con el que fuimos sumando, de dos en dos, a gente de la cultura el curso pasado: bucear en cómo bulle la ciudad en las distintas parcelas de la creación artística, literaria, plástica, musical, la gestión cultural, la promoción y la crítica así como testarla para la aventura de convertirse, si finalmente es la elegida, en Capital Europea de la Cultura 2031.

COPE Razones 25-09-25

El crítico artístico Bernardo Palomo y el músico Fernando García, de la histórica banda 'Rey de Copas', se suman a la pléyade de gente de la cultura con las que testar a la ciudad y dejarnos sus razones para que Jerez sea la elegida. La apuesta es de COPE y también de 'La Moderna', el emblemático bar de la calle Larga que se convierte a diario en santo y seña habitual para los que han ido convirtiéndose en nuestros invitados. Y así seguirá siendo en esta nueva temporada.

Escúchalo aquí. No te lo pierdas. Ya sabes, con el desenfado habitual de un rato de conversación distendida y las aportaciones también de Atilano y Alfonso Pacheco, que más allá de meros anfitriones en 'La Moderna' pone esa sal que, junto al ambiente del establecimiento hostelero en plena hora punta, tan bien viene al tono del pódcast. Disfrútalo.